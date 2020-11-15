مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 15-11-2020

متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا.

متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا.

تنطلق اليوم بطولة الاتحادات وهيئات إقليم عفرين لكرة القدم، بمشاركة 13 فريقاً على ملعب بابنس في مقاطعة الشهباء. (مرفق بالصور والفيديو).

ينظم مكتب المرأة السورية بحلب ورشة عمل حول جرائم العنف ضد المرأة في قاعة مجلس سوريا الديمقراطية في القسم الشرقي من حي الشيخ مقصود 12:00 . (مرفق بالصور والفيديو).

شدد الرئيس المشرك لاتحاد المحامين في إقليم عفرين على أن ما تقوم به تركيا بمشاركة المرتزقة التابعة لها في عفرين المحتلة وباقي المناطق في سوريا، مخالف للأنظمة والقوانين الدولية، وأن الدولة التركية أصبحت مارقة على القانون الدولي. (مرفق بالصور والفيديو).

دعا الطبيب الجراح بختيار مدرس الحسين أهالي مدينة كوباني إلى أخذ الحيطة والحذر, تزامنا مع ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد، وإعلان الإدارة الذاتية فرض حظر تجوال كلي في اقليم الفرات لمواجهة انتشار الفيروس. (مرفق بالصور والفيديو).

عبّر طلبة ومعلمو مناهج الإدارة الذاتية للمرحلة الثانوية عن رفضهم لمطلب المجلس الوطني الكردي السوري حيال استبدال مناهج الإدارة الذاتية بمناهج حكومة دمشق، مؤكدين أن العودة إلى مناهج الحكومة السورية يُنهي الهوية، ويعود بالكرد إلى ما قبل ثورة روج آفا. (مرفق بالصور والفيديو).

قال وجهاء العشائر الكردية وأعضاء في لجنة الصلح في كوباني إن الخطاب الأخير لرئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البرزاني وما يقوم به من حشد لقوات البيشمركة في مناطق الدفاع المشروع يخدم المصالح التركية، وطالبوه بعدم الانجرار خلف تركيا. (مرفق بالصور والفيديو).

ملف

على مدى قرون من الزمن كان الشعب الكردي ضحية مصالح دول المنطقة والقوات المتسلطة العالمية. خلال القرن العشرين قست كردستان إلى أربعة إجزاء بموجب اتفاقية سايكس بيكو، وترسخ هذا التقسيم بموجب اتفاقيات لوزان والموصل. وبعد اتفاقية لوزان واصل الشعب الكردي نضاله من أجل الحرية. (مرفق بالصور والفيديو).

الشرق الأوسط

حذّر محلل سياسي ليبي من أن محادثات تونس حول ليبيا كارثية ومليئة بالمفخخات التي تمهد لحكم الإخوان وسيطرة تركيا وقطر، وتساءل عن معنى وجود مادة تمنع المساس بالاتفاقات التي أُبرمت سابقًا، وذلك في إشارة إلى الاتفاقات التي أبرمتها تركيا مع حكومة السراج. (مرفق بالصور والفيديو).

العالم

قال الباحث المتخصص في شؤون الجماعات الإرهابية، منير أديب، إن بيان هيئة كبار العلماء المسلمين حول جماعة الإخوان المسلمين، واعتبارها حركة غير منضبطة وإرهابية سيؤثر بشكل مباشر على مموليها تركيا وقطر.

شهدت درعا خلال الأسبوع الماضي حالة من التوتر والغليان، فيما رعت كل من روسيا وتركيا اتفاقًا حول قره باغ على حساب الأرمن، في حين باتت مساعي تأليف الحكومة اللبنانية بدون أفق.

حوار

قال صالح مسلم أن مباحثات وحدة الصف الكردي توقفت بشكل مؤقت لعدة أسباب منها عدم حضور الطرف الوسيط وكذلك عدم حضور وفد المجلس الوطني الكردي.

المجتمع والحياة

مع دخول فصل الشتاء اتجه الكثير من سكان مدينة الرقة إلى شراء الملابس الأوروبية المستعملة بسبب الغلاء الكبير في أسعار الألبسة الجديدة. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA