مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 15-10-2021

ـ يستمر فعالية الاعتصام بجانب معبر سيمالكا الحدودي، التي دعا إليها مجلس عوائل الشهداء في إقليم الجزيرة للتنديد بتواطؤ الحزب الديمقراطي الكردستاني مع الاحتلال التركي، (مرفق بالصور والفيديو).

كشف الناطق الرسمي باسم منظمة حقوق الإنسان عفرين ـ سوريا، إبراهيم شيخو، عن جرائم جديدة أقدم جيش الاحتلال التركي ومرتزقته على ارتكابها في مقاطعة عفرين المحتلة خلال الشهرين الأخيرين. (مرفق بالصور والفيديو).

حقق مركز غسيل الكلى الكائن في مدينة قامشلو نجاحاً من حيث إقبال الأهالي على المركز بعد مرور عدة أيام فقط على افتتاحه، فيما أكد المرضى أن افتتاح المركز يعدّ انجازاً كبيراً لخدمة المواطنين. (مرفق بالصور والفيديو).

ملف

خوّل استناد قوات سوريا الديمقراطية لمبدأ الدفاع المشروع، ومقارعة داعش، ولأهداف ومبادئ وطنية ثابتة، أن تصبح نقطة ارتكاز لمنظومة جامعة للقوى العسكرية الوطنية، على الرغم من جميع محاولات ثني ذراعها للتخلي عن أهدافها في حماية الوطن أرضاً وشعباً. (مرفق بالصور).

خلال فترة حكومة حزب العدالة والتنمية وأردوغان، تم اتباع سياسة إبادة جماعية ضد الأطفال الكرد بشكل مكثف. وكل تقرير عن هذه المجازر هو دليل على ارتكاب هذه الجرائم. والسؤال المهم هو متى وكيف سيتم تقديم حكومة حزب العدالة والتنمية التي تقتل الأطفال الكرد إلى العدالة؟(مرفق بالصور).

سياسة

أعرب سياسيو روج آفا عن سخطهم تجاه الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يقف إلى جانب الدولة التركية المحتلة ويهاجم الكريلا وقالوا: "لا تصبحوا أداة بيد الدولة التركية، عودوا إلى كرديتكم". كما دعا السياسيون المجلس الوطني الكردي بألا يصبح أداة في يد الاحتلال والإبادة. (مرفق بالصور والفيديو).

أوضح الرئيس المشترك لمؤتمر المجتمع الديمقراطي الكردستاني في أوروبا، يوكسل كوج، أن الدولة التركية المحتلة ترتكب المجازر بحق الشعب الكردي باستخدامها الأسلحة الكيماوية، أمام أنظار العالم أجمع، وقال "الدولة التركية تستخدم الأسلحة الكيماوية ضد الكريلا بدعم القوى الدولية".(مرفق بالصور والفيديو).

علّق عضو اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الكردي السوري، كيلو عيسى، على التهديدات التركية الأخيرة تجاه مناطق شمال وشرق سوريا، وقال بأن تركيا تهدف لتأجيج الأزمة السورية وصرف الأنظار عن مشكلاتها الداخلية والاستمرار في النظام الرئاسي الذي وضعه أردوغان والفوز في الانتخابات المقبلة".(مرفق بالصور والفيديو).

تحليل

يقول الشاعر الفلسطيني الراحل وصاحب «ليس للكردي إلا الريح» محمود درويش: "وتسأل: ما معنى كلمة وطن؟ سيقولون: هو البيت وشجرة التوت وقنّ الدجاج وقفير النحل ورائحة الخبز والسماء الأولى .. وتسأل: هل تتسع كلمة واحدة من ثلاثة أحرف لكل هذه المحتويات وتضيق بنا؟"(مرفق بالصور).

العالم

مع التحضير لبدء مفاوضات الفريق اللبناني مع صندوق النقد الدولي مطلع الشهر المقبل، تبرز عدة أسئلة على الساحة اللبنانية، هل ينجح الفريق في المفاوضات على أساس خطة واضحة ومنسجمة؟ وما التحديات في وجه الجانب اللبناني لتجاوز أخطاء رئيس الحكومة السابق، والعبور بلبنان إلى بوابة النجاة الاقتصادي؟(مرفق بالصور).

ANHA