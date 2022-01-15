مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 15-1-2022

ـ لليوم الـ103 على التوالي تستمر فعالية الاعتصام بجانب معبر سيمالكا لمطالبة الحزب الديمقراطي الكردستاني بالكف عن سياساته التي تخدم العدو وتسليم جثامين الشهداء إلى ذويهم. (مرفق بالصور والفيديو).

-يستذكر اتحاد المثقفين في اقليم الجزيرة الذكرى السنوية الثالثة لرحيل الشاعر الكردي يوسف برازي، وذلك في حديقة القراءة بمدينة الحسكة، الساعة 15:00(مرفق بالصور والفيديو).

-يخرج أهالي كوباني في مظاهرة تنديدا بالهجمات التركية الأخيرة التي طالت المدينة وقراها الشرقية، وذلك انطلاقا من ساحة المرأة الحرة الساعة ١٢:٠٠ (مرفق بالصور والفيديو).

يعقد مكتب العلاقات العامة للإدارة الذاتية في اقليم الفرات ندوة تحت شعار "الحوكمة الإدارية ودور المرأة في صنع القرار" وذلك في ناحية القناية غرب مدينة كوباني الساعة ١٠:٠٠ (مرفق بالصور والفيديو).

طالب شيخ عشيرة السبخة والرئيس المشترك للجنة العلاقات العامة في مجلس الرقة المدني بإزالة اسم حزب العمال الكردستاني من "قائمة الإرهاب"، وبيّنا أن حزب العمال الكردستاني حارب الإرهاب، ومن يحارب الإرهاب لا يجب نعته بهذه الصفة. (مرفق بالصور والفيديو).

أوضح لورنس البورسان أن "المصالحات" التي تقوم بها حكومة دمشق واهية كخيط العنكبوت ولا فائدة منها، وقال "لو كانت هناك رغبة جادة في التسويات لعملت على أساس تسوية سورية شاملة لحل الأزمة السورية. (مرفق بالصور والفيديو).

اشتد التنافس بين روسيا وإيران على البادية السورية، بعد أن عززت الأخيرة وجودها العسكري هناك، ما دفع الأولى إلى إطلاق حملة استقطاب واسعة لمصلحة الجزء الموالي لها من قوات حكومة دمشق -اللواء الثامن- وتوسيع نفوذه أكثر ضمن المنطقة، فما هي الأهمية الاستراتيجية للبادية؟(مرفق بالصور والفيديو).

أدان إداريو المجالس المدنية في الرقة هجمات دولة الاحتلال التركي المتكررة على شمال وشرق سوريا واستهداف المدنيين فيها، وطالبوا المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان بوضع حد لجرائمها. (مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

-ينظم مؤتمر ستار في روج آفا احتفالية بمناسبه ذكرى تأسيسه الـ17، وذلك في مركز آرام تيكران للثقافة والفن في رميلان، في تمام الساعة الـ10:00 صباحاً.(مرفق بالصور والفيديو)

يعقد مؤتمر ستار في روج آفا اجتماعه السنوي في مركز آرام تيكران بناحية رميلان التابعة لمقاطعة قامشلو، وذلك في تمام الساعة 14:00(مرفق بالصور والفيديو).

أم أيديولوجية جمعت النساء من مختلف الأجناس والمكونات، فها هي عربية من أصول فلسطينية تتخذ مقعداً لها بين جموع النساء المنضمات تحت راية مؤتمر ستار، في ذكرى تأسيسه الـ 17. (مرفق بالصور والفيديو).

كردستان

عبر مهجرو عفرين عن دعمهم لنضال السجناء السياسيين في تركيا الذين يتعرضون لمختلف أنواع التعذيب النفسي والجسدي، وأوضحوا أن الممارسات الإجرامية للدولة التركية بحق المعتقلين تهدف لخنق النضال التحرري. (مرفق بالصور والفيديو).

العالم

استقال رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، من منصبه تاركاً خلفه مشهداً ضبابيّاً ومعقداً من الخلافات بين المكونين العسكري والمدني، لاسيما مع استمرار المطالبات بالحكم المدني للبلاد، في حين حذر باحث سياسي من استمرار الأوضاع على هذه الوتيرة ما لم يتم اختيار رئيس وزراء من جانب القوى المدنية يحظى بموافقة الجانب العسكري. (مرفق بالصو).

ANHA