مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 14 -8-2021

-ينظم مجلس حزب سوريا المستقبل في منبج وريفها ندوة بعنوان "بمقاومة أخوة الشعوب اندحر الارهاب وسندحر الاحتلال" وذلك في تمام الساعة 11:00. (مرفق بالصور والفيديو).

-ينظم مجلس الشباب في حزب سوريا المستقبل مسيرة بالمشاعل وذلك بمناسبة الذكرى السنوية الخامسة لتحرير مدينة منبج من مرتزقة داعشـ الساعة 20:00(مرفق بالصور والفيديو).

-قال شيخ عشيرة العلي، رمضان الرحال، إن جرائم دولة الاحتلال التركي "ليست غريبة على دولة احتلت الوطن العربي لأربعة قرون"، مطالباً الدول العربية بلجم تركيا وردعها عن تحقيق أطماعها وارتكاب الجرائم بحق شمال وشرق سوريا. (مرفق بالصور والفيديو).

كشف الناطق الرسمي باسم منظمة "السويداء أولاً" مروان مداح أن هناك تطور في نواة الإدارة الذاتية بالسويداء من الناحية الأمنية لكن لم يصل ذلك إلى تشكل ائتلاف سياسي على الرغم من وجود أحزاب سياسية عديدة تطالب بالإدارة الذاتية، كما وضّح كيفية الحالة الإدارية والأمنية في السويداء. (مرفق بالصور والفيديو).

أكد قياديون في مجلس منبج العسكري بأن حملة تحرير مدينة منبج كانت تلبية لنداء الأهالي وفجراً جديداً بالنسبة لهم، لأنهم تخلصوا من القتل والذبح في الشوارع. (مرفق بالصور والفيديو).

بعد صيام دام 15 يوماً، يستعد السريان الأرثوذكس في شمال وشرق سوريا للاحتفال بعيد السيدة مريم العذراء في أجواء من التكاتف الاجتماعي وبمشاركة باقي المكونات المتعايشة معهم. (مرفق بالصور والفيديو).

كردستان

قفزة الخامس عشر من آب هي نهضة الكرد في العصر الجديد، هذه النهضة اليوم بقيادة ثورة شمال وشرق سوريا تخلق نموذجاً جديداً للحياة في الشرق الأوسط. (مرفق بالصور).

طلب ذوو شهداء الكريلا الكشف عن مصير مجموعة الكريلا المختطفة في خليفان بباشور كردستان، كما نددوا بسياسة الحزب الديمقراطي الكردستاني الداعمة للاحتلال التركي. (مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

طالبت رئيسة مجلس حزب سوريا المستقبل في منبج وريفها عذاب العبود حكومة دمشق وجامعة الدول العربية باتخاذ موقف حازم من الهجمات التركية على الأراض السورية. (مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

طالبت عضوات مؤتمر ستار في ناحية الدرباسية بالإفراج عن ممثلات تنظيم المرأة الحرة الكردستانية في هولير، ولفتن إلى أن سياسة PDK هي سياسة الأنظمة الرأسمالية ضد المرأة. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA