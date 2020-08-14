مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 14-8-2020

-متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا.

- متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا.

-يحتفل أهالي منبج اليوم بمرور الذكرى السنوية الرابعة لتحرير من بج من يد داعش، وذلك ضمن مراسم احتفالية تقام الساعة 18:00 (مرفق بالصور والفيديو).

-أوضح ممثلون ووجهاء عشائر الشدادي أن الهدف من الاغتيالات هو زرع الفتن لضرب أمن واستقرار المنطقة من خلال اللعب على الوتر العشائري والتحريض ضد قوات سوريا الديمقراطية. (مرفق بالصور والفيديو).

-دعا عضو اتحاد مثقفي عفرين، عضوة مجلس مقاطعة عفرين جميع الدول والمنظّمات والجهات التي تنادي بالديمقراطية للوقوف في وجه هجمات جيش الاحتلال التركي، معتبرَين تلك الهجمات استهدافاً للمشاريع الديمقراطية وإبادة للشعب الكردي. (مرفق بالصور والفيديو).

-ما بين تساؤلات حول ماهية الحادث وأخرى تبكي لحال بيروت، وتطالب بمحاسبة المسؤولين، مئات الكرد في لبنان ممن يسكنون قريبًا من الكارثة، تعرّض بعضهم لأضرار جسدية، وآخرون اقتصرت الأضرار على الماديات، في ظل وضع اقتصادي صعب على البلاد. (مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

-أشار رئيس فرع دير الزور لحزب سورية المستقبل إلى أن أطرافًا عديدة تسعى إلى خلق الفتن والتفرقة بين مكونات وشعب شمال وشرق سوريا، وضرب مشروع الإدارة الذاتية وزعزعة الأمن والاستقرار، داعيًا الجميع إلى الحذر واليقظة حيال المخططات التي تحاك ضد المنطقة. (مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

-يتخوف المُهجّرون القاطنون في مخيم واشوكاني في مقاطعة الحسكة من تفشي الجرب، فيما قالت إحدى الكوادر الطبية في نقطة الهلال الأحمر الكردي إنهم يقومون من إجراء الفحوصات اللازمة، ومنح الأدوية، وقد تعافى الكثير من المصابين بالجرب. (مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

-بقوة شخصيتها وجسارتها شغلت عدة مناصب تنظيمية تخدم المجتمع، انتُخبت كمنسقية مؤتمر ستار عام 2018 وبذلت جهدًا في سبيل الحرية وإيجاد حلول لمشاكل المرأة، لم تتوانَ عن نضالها، وكافحت حتى نيل الشهادة إنها.. زهرة بركل. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA