مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 14-7-2021

يخرج أهالي ناحية كركي لكي في مسيرة لاستذكار مقاومة شهداء 14 تموز، وذلك في تمام الساعة الـ 09:00 صباحًا. (مرفق بالصور والفيديو).

-يستذكر أهالي ناحية تربه سبيه شهداء الشهر السابع ممن استشهدوا في اعوام مختلفة واماكن متفرقة، وشهداء 14 تموز، وذلك في صالة النادي السياحي، الساعة الـ10:00 صباحًا.(مرفق بالصور والفيديو)

-يستذكر أهالي مدنية قامشلو شهداء شهر تموز، في مزار الشهيد دليل صاروخان، وذلك في تمام الساعة الـ06:00 مساءً.(مرفق بالصور والفيديو).

-تتعرض ناحية زركان والقرى التابعة لها منذ احتلال الدولة التركية ومرتزقتها لمنطقة سري كانيه للقصف بشكل شبه يومي، مخلفاً أضراراً بشرية ومادية للمدنيين، وسط تأكيد الأهالي تمسكهم بقراهم ومنازلهم وعدم تركها لنهب وسرقة المرتزقة. (مرفق بالصور والفيديو).

-قال إداري في حزب سوريا المستقبل إن جرائم الاغتيال التي تطال أبناء المنطقة هدفها النيل من " عزيمة وإصرار الشعب السوري وإرادته السياسية في تحقيق أمن المنطقة". وأكد على ضرورة تعزيز العيش المشترك لمواجهة التحديات. (مرفق بالصور والفيديو).

كردستان

-في الذكرى السنوية الـ 39 لمقاومة 14 تموز، تسعى فاشية حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية، إلى تحقيق الأهداف التي عجز انقلاب 12 أيلول الفاشي عن تحقيقها، وذلك من خلال فرض العزلة على القائد عبدالله أوجلان وتصعيد الهجمات ضد الشعب الكردي. فيما رفع الآلاف من أبناء الشعب الكردي راية مقاومة 14 تموز ضد مخططات الفاشية. (مرفق بالصور والفيديو).

-اعتبرت الإدارة الذاتية وحزب الاتحاد الديمقراطي(PYD) أن اختطاف ممثليهم من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني(PDK) موقفاً عدائياً صريحاً وواضحاً ضد المكتسبات التي تحققت في المنطقة وضد الإدارة الذاتية، فيما تؤكد جهات حقوقية أن السياسيين والدبلوماسيين يتمتعون بحصانة ولا يمكن اعتقالهم أو اختطافهم. (مرفق بالصور والفيديو).

ملف

على مدى عقد من الزمن توسع الدور القطري بشكل غير مسبوق وينافي حجمها الطبيعي من خلال استثمار إمكانيتها الاقتصادية في دعم الجماعات الإرهابية والإسلام السياسي بالتعاون مع تركيا، إلا أنه وخلال العامين السابقين باتت الدوحة وكأنها محصورة في الزاوية وتتلقى اتهامات صريحة بدعم الإرهاب. فإلى أين تسير هذه الدويلة وهل تفلت من العقاب؟(مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

-أكد إبراهيم القفطان أن مرتزقة داعش وأسرهم في شمال وشرق سوريا باتوا يشكلون خطراً كبيراً على العالم بشكل عام والمنطقة بشكل خاص، مطالباً المجتمع الدولي بإنشاء محكمة دولية في هذه المناطق أو نقل هؤلاء المرتزقة وأسرهم إلى دولهم لتلافي خطرهم. (مرفق بالصور والفيديو).

-أكد إبراهيم الثلاج أن روسيا غير جادة في فتح حوار جدي بين الإدارة الذاتية والحكومة السورية وتصريحاتها عبارة عن مناورات سياسية وأثبت ذلك من خلال تمديد إغلاق معبر تل كوجر/اليعربية/ وفتح معبر باب الهوى مع المرتزقة. (مرفق بالصور والفيديو).

-يشير الكاتب ورئيس تحرير مجلة شرق الأوسط الديمقراطي صلاح الدين مسلم إلى أن تركيا تسعى إلى فرض هيمنتها على منطقة الشرق الأوسط مستغلة المرتزقة السوريين بذلك، لكنه أوضح بأن تركيا تفشل بسبب الضغوط التي تتعرض لها من حلف الناتو. (مرفق بالصور والفيديو).

الثقافة والفن

-شدتهم أنغام ثقافاتهم، الشغف دفعهم لإحياء تراثهم الكُردي والعربي والسرياني والآشوري الأصيل، فالتجمع الفريد لفرقة هارموني يجسد الثراء والغنى والمزيج الثقافي المتواجد في مناطق شمال وشرق سوريا. (مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

يشهد العام الحالي إقبالا من قبل المزارعين في إقليم الجزيرة على زراعة الذرة بأنواعها ويتفاءلون بتطوير زراعتها، فيما تشهد مناطق حوض الفرات تراجعاً في الزراعة لشح مياه الري. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA