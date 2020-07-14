مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 14-7-2020

- متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا

- متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا.

-يعقد في عدة مدن ونواحي بإقليم الجزيرة اجتماعات وفعاليات مختلفة لاستذكار شهداء مقاومة 14 تموز في سجون الفاشية التركية. (مرفق بالصور والفيديو).

-قال كاني آلكان أحد شهود العيان على مقاومة سجن آمد إن عقلية انقلاب 12 أيلول لا زالت مستمرة إلى اليوم، رغم كل الجرائم الكبيرة التي ارتكبت "تلك الجرائم لم تجلب معها الحل على مدى 40 عامًا، لا زالت تركيا تعمل وفق الدستور الذي وضعه كنعان إفرين عام 1982".(مرفق بالصور والفيديو).

-قال مواطنو ناحية الدرباسية في مقاطعة الحسكة إنه برفع العزلة عن القائد عبد الله أوجلان سوف يتم حل الخلافات والأزمات في الشرق الأوسط، وسيعم السلام والديمقراطية على المنطقة. (مرفق بالصور والفيديو).

العالم

-أكّد أحد مشايخ ووجهاء العشائر اليمنيّة, الشيخ شمسان عبد الرّحمن النّعمان أنّ تركيّا تريد إعادة بسط الدولة العثمانيّة على الجزيرة العربيّة, وأشار إلى أنّ موقع الحجرية الاستراتيجي مضاف له موقع المخا وباب المندب يشكّل هاجساً تركيّاً قطريّاً لن يتركوه بهذه السهولة، كما يتصوّر البعض, أنّها معركتهم المؤجلة.

تحليل

- بعد أسبوع من المبارزات الشكلية بين أعضاء مجلس الأمن، واستخدام الصين وروسيا حق النقض مرتين ضد مشروع تقدمت به ألمانيا وبلجيكا يسمح بتمديد المساعدات لمدة عام من خلال معبرين مع تركيا، أقر المجلس العتيد تمديد دخول المساعدات الإنسانية من تركيا لمدة عام ومن خلال معبر واحد، فبعد أن كان يتم دخول المساعدات الإنسانية من خلال أربعة معابر، تقلصت إلى معبرين العام الفائت، لتقتصر منذ الآن ولمدة عام قادم على معبر واحد يمر من تركيا.

المرأة

-قالت إدارية المرأة في مدينة الرقة زليخة عابدي إن مشاركة الأهالي في فعاليات خيمة الاعتصام المنّددة بهجمات الاحتلال التركي أظهرت حجم رفضهم لسياسات تركيا، وأكدت أنهن سيواصلن فعالياتهن بنشاطات متنوعة في المدينة حتى إنهاء الاحتلال. (مرفق بالصور والفيديو).

الثقافة والفن

-المخرج والممثل المسرحي شفزان محمود: " قطاع السينما في روج آفا لا يملك إلا إمكانات بسيطة، وعلى الرغم من ذلك استطعنا التوجه من خلال أعمالنا إلى العالمية، من خلال "كومين فيلم " استطعنا تقديم نتائج إيجابية على مستوى المهرجانات العالمية، وعرض النضال الذي قدمه الكرد، والاضطهاد الذي عانوا منه ".(مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

-طالبت لجنة الزراعة والري في مجلس الرقة المدني الفلاحين في الرقة وريفها بالالتزام الكامل بالخطة الزراعية الموضوعة، لتخفيف آثار النقص الحاد في مياه نهر الفرات. (مرفق بالصور والفيديو).

-أرجعت لجنة الاقتصاد في ناحية الشدادي سبب الطوابير الكبيرة من الأهالي إلى العطل المتكرر في إحدى الأفران بالناحية، كما وعدت بحلول قريبة لإنهاء الأزمة. (مرفق بالصور والفيديو).

-لحل مشكلة انقطاع التيار الكهربائي، وإيجاد صيغة مناسبة للعمل الاجتماعي، طبقت أحياء وقرى في إقليم الجزيرة مبدأ المشروع الجماعي، وذلك بشراء مولدات "أمبيرات"، وتوفير الكهرباء لمنازلهم، وذلك بتنظيم من الكومينات. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA