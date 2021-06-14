مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 14- 6-2021

- ينظّم حزب الاتحاد الديمقراطي منتدى حواريّاً تحت شعار "بالدبلوماسية المجتمعية نحمي مكتسبات شمال وشرق سوريا، في صالة نوروز بمدينة كوباني، الساعة 10:00 (مرفق بالصور والفيديو).

- ينظم حزب سوريا المستقبل في إقليم الفرات "ندوة الفاعلين والمتعاملين"، في مقر مجلس الحزب بناحية صرين بمقاطعة كوباني، الساعة 10:00 (مرفق بالصور والفيديو).

- تدلي حركة ميزوبوتاميا للثقافة والفن في شمال وشرق سوريا بياناً إلى الرأي العام بصدد هجمات الاحتلال التركي على مناطق الدفاع المشروع، وسياسات حزب الديمقراطي الكردستاني، في حديقة القراءة بمدينة قامشلو، الساعة 10:00 (مرفق بالصور والفيديو).

- أشار الرّئيس المشترك لمجلس عوائل الشهداء بناحية الشدادي أنّ التغيير الديمغرافي الذي تقوم به تركيا في المناطق المحتلة كعفرين وسري كانيه وكري سبي يعتبر جريمة حرب متكاملة بحسب الأعراف والقوانين الدوليّة, مؤكّداً أنّها لن تنال من شعب ضحّى بآلاف الشّهداء في سبيل العيش بحرية وكرامة، فالكلّ مشروع شهادة. (مرفق بالصور والفيديو).

- يعاني معظم اللاجئين السوريين العاملين في لبنان من تدني الأجور ومن ظروف عمل قاسية، فضلًا عن افتقارهم إلى المهارات والتحصيل العلمي. (مرفق بالصور والفيديو).

- حذر ذوو شهداء مقاومة حفتانين الأخيرة من الانجرار خلف ألاعيب العدو، وعدم السماح للفتن التي تسعى لتشتيت الكرد، وقالوا بأن الهجمات ليست ضد فحسب بل تطال كافة مناطق كردستان ولا يميز لأن هدفهم إبادة الكرد. (مرفق بالصور والفيديو).

- أكد عدد من أهالي مدينة كوباني ممن شاركوا في مسيرة الكرامة ضد الاحتلال والخيانة بأنه "حان وقت الخروج للساحات، والوقوف بوجه دولة الاحتلال التركي التي تحاول إحياء العثمانية وإبادة الشعب الكردي"، وأوضحوا بأن الكرد ليسوا كما السابق "فاليوم لدينا من يدافع عن وجودنا، وسنقف معهم للنهاية". (مرفق بالصور والفيديو).

كردستان

- أشار الفنانون الكرد بأن الدولة التركية تسعى اليوم إلى القضاء على الكريلا، وغداً سوف تقضي على الحزب الديمقراطي أيضاً، منوهين بأن الكريلا تقاوم من أجل الدفاع عن جنوب كردستان، مؤكدين بأنهم يستعدون ليكونوا دروعاً بشرية في وجه الهجمات. (مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

- أشارت زلال جكر إلى أن أحد المواقف الشعبية ضد الخيانة والاحتلال ظهر بقوة، عند اعتقال ممثلي الإدارة الذاتية وحزب الاتحاد الديمقراطية في نفس يوم مسيرة قامشلو، وقالت "الديمقراطي الكردستاني متورط حتى النهاية في القذارة التي تمارسها الدولة التركية بحق الشعب الكردي".(مرفق بالصور والفيديو).

- دعت نساء من الجالية الكردية في لبنان الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى العدول عن موقفه في دعم الاحتلال التركي ضد الكريلا، وقلن: "يجب ألا يتلاعب العدو بنا"، مؤكدات أن مخطط الاحتلال هو خلق اقتتال أخوي فيما بين الكرد. (مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

- حذر سياسيون من استمرار العزلة على القائد عبدالله أوجلان، وقالوا إن عدم رفعها سيزيد الأزمات داخل تركيا، مؤكدين أنها مؤامرة دولية. (مرفق بالصور والفيديو).

- نوّهت سياسيات كرديات أن سعي الاحتلال التركي إلى إشراك الديمقراطي الكردستاني (PDK) في مواجهة قوات الدفاع الشعبي في باشور كردستان ينذر بكارثة سياسية في عموم كردستان، وشددن على ضرورة أن يتراجع الديمقراطي الكردستاني عن مواقفه وتحركاته تجنبًا لافتعال أي اقتتال داخلي. (مرفق بالصور والفيديو).

العالم

- ينتظر لقاء بايدن وأردوغان ملفات شائكة كثيرة من إس 400 الروسية إلى سوريا وشرق المتوسط وصولًا إلى قره باغ، ويؤكد الخبراء أن بايدن سيحاول تعديل العلاقة مع تركيا على حساب الكرد. (مرفق بالصور والفيديو).

الثقافة والفن

- يستعد معرض هركول للكتاب لدورته الخامسة، ويتميز هذا العام بمشاركة أوسع لدور النشر من الدول العربية وأجزاء كردستان الأربعة. (مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

- يقدّم أهالي ناحية ديرك واجب العزاء لذوي الشهيدة في قوات الدفاع الشعبي، دجلة أحمد، في مركز الشبيبة شرق الناحية، الساعة 11:00 (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA