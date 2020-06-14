مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 14-6-2020

- متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا.

- متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا.

- متابعة حملة "ردع الإرهاب" التي أطلقتها قوات سوريا الديمقراطية لملاحقة خلايا داعش بريف الحسكة ودير الزور. (مرفق بالصور والفيديو).

- قال عضو اتحاد المثقفين في إقليم الجزيرة وعضو المكتب الإعلامي في الحزب اليساري الكردي, أنه ومن أجل تحقيق وحدة الصف الكردي "يجب الابتعاد عن محتلي كردستان", واستنكر النظرة الشوفينية الضيقة والعنصرية حيال وحدة الصف الكردي من قبل بعض الأحزاب. (مرفق بالصور والفيديو).

- أمضى شاب عشريني, عام كامل في سجون المرتزقة التابعين لجيش الاحتلال التركي بشمال حلب, تلقى خلالها كافة أنواع الإهانات والتعذيب وكان شاهداً على قتل الكثير ممن كانوا معه, فكيف يتم التعذيب في سجون المرتزقة؟(مرفق بالصور والفيديو).

- طالب ذوي عائلة مخطوفة من قبل جيش الاحتلال التركي والحكومة السورية في مقاطعة عفرين المحتلة، المنظمات الدولية والحقوقية بالكشف عن مصير ابنهم وزوجته. (مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

- يعاني مخيم مهجّري كري سبي من قلة الإمكانيات والخيم لاستقبال المزيد من العوائل المهجّرة بفعل الاحتلال التركي، فيما دعت إدارة المخيم المنظمات الإنسانية تقديم المساعدة ليتمكنوا من استقبال أكثر من 111عائلة أخرى تريد البقاء في المخيم. (مرفق بالصور والفيديو).

العالم

- تشهد مناطق الحكومة السورية تظاهرات وملامح عصيان صامت نتيجة للتدهور الاقتصادي, فيما تسعى تركيا لاستثمار الارتباك الأمريكي الداخلي للتمادي أكثر في ليبيا, في حين يتجه لبنان إلى التصعيد.

الشرق الأوسط

- قال الكاتب والمحلل السياسي اللبناني سركيس أبوزيد، إن الأزمة السياسية اللبنانية لها أبعاد عديدة، منها الداخلي والإقليمي والدولي، مشيراً إلى أن تركيا تسعى لتأجيج الوضع في لبنان لفرض نفوذها.

السياسة

- أوضح محمد شاهين أن روسيا تخطط لإخراج الدولة التركية وإيران من سوريا وقال: "وفي مواجهة هذا المخطط تعمل تركيا لتبقى وحدها كمحتل في سوريا وتبني نظاماً للمرتزقة".(مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

- دعت زلوخ رشيد جميع نساء العالم للخروج إلى الساحات والاحتجاج أمام دوائر الأمم المتحدة للمطالبة بحقوق النساء اللواتي يتعرضن للعنف في عفرين، ووضع حد لجرائم الاحتلال التركي ومرتزقته. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA