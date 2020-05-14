مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 14-5-2020

-متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا.

-متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا.

-لا يرى المقاتلون في جبهات ناحية عين عيسى فرقاً بين محاربة داعش وجيش الاحتلال التركيّ، وأكّدوا أنّ مقاومتهم بوجه الاحتلال ستتواصل حتّى تحرير كامل الأراضي المحتلّة(مرفق بالصور والفيديو).

-أوضحت الرئاسة المشتركة لمنظمة حقوق الإنسان في إقليم الجزيرة، أن الاحتلال التركي ومرتزقته بتجنيد القاصرين ينتهكون المادة الـ8 من ميثاق روما، الذي يرقى إلى مصاف "جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجريمة إبادة الأجناس"، مؤكدةً أنه لا بد من تحويل مرتكبي هذه الجرائم إلى المحكمة الجنائية الدولية(مرفق بالصور والفيديو).

-نموذج الحياة التشاركية في مخيم كري سبي/ تل أبيض للنازحين، حطم آمال دولة الاحتلال التركية في القضاء على هذا النموذج، وخلال فترة وجيزة تمكّن النازحون وإدارة المخيم من تأسيس 30 كوميناً، فيما تعدّ كل خيم المخيم مراكز للكومينات(مرفق بالصور والفيديو).

- شدّد عضو الهيئة القيادية في حزب الحداثة والديمقراطية لسوريا إبراهيم الثلاج على ضرورة محاكمة مرتزقة داعش بشكل عاجل، وقال: "يجب إعداد محكمة دولية في شمال وشرق سوريا والإسراع في محاكمتهم"(مرفق بالصور والفيديو).

- ما يحدث في محافظة السويداء منذ أشهر، مثال حيّ على سطوة الميليشيات في سوريا الأسد، لا صوت يعلو فوق صوت هؤلاء إلا السيد الروسي أو الإيراني الذي صنعهم كي يقمعوا تمرد المناطق على "سيادة الرئيس"، ومقابل هذه الخدمة الجليلة للمحتلين، أطلقت يدهم ليفعلوا ما يحلو لهم، ويمارسون الاستبداد على السكان في المساحات الجغرافية التي يهيمنون عليها(مرفق بالصور).

ملف

-انتهت الحرب العالمية الأولى بانهيار الدولة العثمانية, ووقعت سوريا تحت الانتداب الفرنسي, ورغم حصول الكرد على هامش من الحرية والقدرة على الكتابة والنشر, إلا أنه سرعان ما عادت القيود والضغوطات تُفرض على اللغة الكردية عقب إعلان الاستقلال(مرفق بالصور).

السياسة

-عدّ عضو الهيئة الرئاسية لمجلس سوريا الديمقراطية، حسن محمد علي، أن التصريحات الأخيرة الصادرة عن المبعوث الأمريكي "مرحلية"، مؤكداً أن أي طرح لحل الأزمة السورية بدون مناطق شمال وشرق سوريا لن يجلب معه إلا مزيداً من الفوضى(مرفق بالصور والفيديو).

- أوضح سياسيون كرد أن ازدياد التوتر في منطقة زيني ورتي ستكون له تأثيرات سلبية على الشعب الكردي ، وأن تركيا تحاول تفتيت النسيج الكردي، فيما دعوا إلى الوقوف في وجه المخططات التي ينفذها الاحتلال التركي(مرفق بالصور والفيديو).

العالم

- شهدت محافظات الجنوب العراقيّ تظاهرات تطالب بإسقاط حكومة الكاظميّ وسط تحديدات كبيرة تنتظر هذه الحكومة التي استلمت السّلطة التنفيذيّة في ظلّ أزمة اقتصادية حادّة بالعراق وارتفاع حدّة التوتّر بين أمريكا وإيران، ما يجعل طريقها محفوفاً بالمخاطر(مرفق بالصور).

المجتمع والحياة

-يعتمد أهالي قرى ريف منطقة ديرك على الزراعة وتربية المواشي في حياتهم اليومية، فالحياة التشاركية والاعتماد على الإنتاج المحلي والاكتفاء الذاتي سمة أساسية للحياة الريفية في ديرك(مرفق بالصور والفيديو).

-تقوم مديرية الزراعة بالتعاون مع البلديات والجهات المختصة باتخاذ بعض الإجراءات تجنباً لحصول الحرائق في الأراضي الزراعية في إقليم الفرات, مع ذلك لا يزال الأهالي يشتكون من قلة الإجراءات المتخذة ويخشون تكرار سيناريو العام الماضي(مرفق بالصور والفيديو).

ANHA