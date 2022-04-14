مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 14-4-2022

-يدلي مجلس عوائل الشهداء في مدينة قامشلو ببيان تطالب بتسليم جثامين شهداء خليفان وللتنديد بسياسات PDK المتعاونة مع الاحتلال التركي، وذلك في مزار الشهيد دليل ساروخان، الساعة 10:30. (مرفق بالصور والفيديو).

-يخرج أهالي ناحية الدرباسية التابعة لمقاطعة الحسكة شمال وشرق سوريا بمظاهرة، تنديدا بتواطؤ الحزب الديمقراطي الكردستاني PDK مع دولة الاحتلال التركي، وبالجدار الفاصل الذي يتم بناءه بين قضاء شنكال وروج افا، الساعة 12:00. (مرفق بالصور والفيديو).

-يشيع أهالي مدينة الحسكة شمال وشرق سوريا جثمان أثنين من أبنائها الشهداء من مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية، إلى مثواهما الأخير في مزار الشهيد دجوار، الساعة 10:00. (مرفق بالصور والفيديو).

نددت إدارة إقليم الفرات بالحصار المفروض على أحياء الشيخ مقصود والأشرفية، وأكدت أنها قادرة على الرد بالمثل، وقالت " ولكننا لا نفكر بهذه العقلية فهدفنا حماية السوريين ودعمهم للتخلص من أزمة الحرب".(مرفق بالصور والفيديو).

طالب مهجرو عفرين القاطنون في مخيم برخدان بمقاطعة الشهباء، بإخراج اسم حزب العمال الكردستاني من "قائمة الإرهاب"، مؤكدين أن الدول المهيمنة تبقي الحزب في "القائمة" لتمرير مصالحها الاستعمارية في المنطقة. (مرفق بالصور والفيديو).

وسط سياسة الحصار الخانق المفروض عليهم والهجمات الهمجية المستمرة، حل شهر رمضان الخامس على أهالي مقاطعة عفرين المهجرين، وهم بعيدون عن ديارهم، آملين بتحريرها والعودة إليها. (مرفق بالصور والفيديو).

حذر الرئيس المشترك لديوان العدالة الاجتماعية في الطبقة، معتز السودان، المجتمع الدولي من خطر مرتزقة داعش الذي لا يزال يهدد المنطقة بدعم من تركيا، وشدد على ضرورة الاعتراف الدولي بالإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا من أجل إنشاء محكمة دولية عاجلة لمحاسبة معتقلي المرتزقة. (مرفق بالصور والفيديو).

أوضح مواطنون كرد، بينهم من التقى القائد أوجلان في التسعينات، أن القائد حثهم على تنظيم المجتمع وزرع المحبة بين فئات الشعب، كما أكدوا أن "مكونات شمال وشرق سوريا، تستمد القوة من أفكار القائد أوجلان؛ لأن فلسفته أفسحت المجال أمام الشعوب".(مرفق بالصور والفيديو).

تحليل

منذ الرابع عشر من آذار المنصرم، يُفرض على حيي الشيخ مقصود والأشرفية في مدينة حلب وعلى منطقة الشهباء ذات الغالبية الكردية التي تديرها الإدارة الذاتية، حصارٌ يشمل قطع المواد الغذائية والصناعية عن الأهالي.

حوار

يؤكد السياسي المصري رامي زهدي على ضرورة إعلاء روح التعاون والتكامل بين الشعبين العربي والكردي، وتشاركية الأوطان، ودعاهم لمخاطبة الشعوب بديلاً عن حكومات الدول التي تتحرك حسب ما ترى مصالحها.

المرأة

تتشارك النساء في حيي الشيخ مقصود والأشرفية بحلب الطحينَ الذي تم تخزينه في أوقات سابقة لمواجهة الحصار الحكومي، في وقت تسعى فيه حكومة دمشق لدفع المواطنين القاطنين في الحيين إلى الاستسلام والخضوع لسياساتها. (مرفق بالصور والفيديو).

- تدلي اتحاد المرأة الشابة في ناحية جل أغا بمقاطعة قامشلو، ومؤتمر ستار في ناحية تل حميس بمقاطعة الحسكة ببيانين منفصلين حول جريمة قتل امرأة من قبل زوجها في جل آغا، الساعة 10:00 (مرفق بالصور والفيديو).

اعتبرت عضوات اتحاد المرأة الشابة في إقليم الفرات أن التاريخ لن ينس الخونة الذين يساندون الاحتلال في مخططاتهم ويعملون على تقسيم المناطق الكردية للقضاء على الثورة الكردستانية. (مرفق بالصور والفيديو).

العالم

يرى محللون أن نقل تركيا للمرتزقة الذين يحملون جنسيات أجنبية من سوريا إلى أوكرانيا لقتال روسيا سينعكس سلباً على وضعها في سوريا، إلا أن الباحث السوري الدكتور أحمد الدرزي يستبعد أن تقوم روسيا بعملية عسكرية كبرى في سوريا في الوقت الحاضر، قائلاً: "التصعيد مؤجل في سوريا في انتظار نتائج الحرب في أوكرانيا".

يرتقب لبنان يوم الاستحقاق الانتخابي المقبل في ظل احتدام سياسي واضح وأجواء مشحونة، وقد وصف رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، الوضع السّائد بمحاولات منع لبنان من النهوض، لا سيما أنه على أعتاب التعبير عن توجهات الناس الذين انتفضوا في ثورة تشرين بوجه الفساد. فما السيناريوات للمشهد المقبل، وما التحديات والمخاطر في طريق الوصول إلى العملية الانتخابية دون أي حدث أمني أو أحداث مفاجئة؟

المجتمع والحياة

بجهود جماعية وعمل تشاركي، يستمر مطبخ الفردوس، وللعام الخامس على التوالي، بتقديم وجبة الإفطار للمحتاجين واليتامى من أبناء مدينة الرقة، والمساعدات الغذائية المستمرة طيلة أشهر العام. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA