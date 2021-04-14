مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 14-4-2021

- حذّرت الناطقة باسم لجنة الصحة في مقاطعة الحسكة، سهام ملا علي، من الموجة الثالثة لفيروس كورونا، وسط غياب تام للقاحات مع استمرار منظمة الصحة العالمية امتناعها عن تقديم الدعم لمناطق شمال وشرق سوريا في مواجه الفيروس.(مرفق بالصور والفيديو).

- قال أهالي مدينة الطبقة إن حكومة دمشق بإغلاقها المعابر تستهدف لقمة عيشهم وتضيّق عليهم السبل متناسية الاحتلال التركي للأراضي السورية. (مرفق بالصور والفيديو).

- أكد الإداري في الهلال الأحمر الكردي بمقاطعة الشهباء أنه منذ تهجير أهالي عفرين من ديارهم قبل 3 أعوام تعرض المهجرون في الشهباء إلى 3 مجازر، وبلغ عدد الأطفال المستشهدين فيها 13 طفلاً و19 جريحاً على يد الاحتلال التركي ومرتزقته. (مرفق بالصور والفيديو).

- انتقد الرئيس المشترك لهيئة الصحة لإقليم عفرين، تقاعس المنظمات حيال مهجّري عفرين في ظل انتشار فيروس كورونا، داعيًا الأهالي إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية. (مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

- أوضحت الرئيسة المشتركة للمجلس التشريعي في إقليم الفرات فوزية عبدي بأن أمريكا وروسيا جاءتا إلى المنطقة لتحقيق مصالحهما وليس لحماية شعوبها، وقالت "إذا أردنا تحقيق النصر وتحرير أرضنا المحتلة يجب على الشعب لعب دوره بشكل فعّال".(مرفق بالصور والفيديو).

الثقافة والفنّ

- يحفظ ويؤدي الأغاني التراثية الكردية من تراث منطقة عفرين منذ كان في عمر السادسة، وتمكّن بمساعدة فنانين مختصين من حفظ وأداء العديد من الأغاني، ويشارك في العديد من الحفلات والمناسبات. (مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

- قال المهندس المعماري في مكتب التخطيط والتنظيم العمراني في بلدية الشعب في الرقة، شلال النجم، إنّ الهدف من إعادة تأهيل ساحة المحافظة هو وجود رمزية لها لدى أهالي الرقة، ولإنشاء وجهة جذب ثانية بعد دوّار النعيم. (مرفق بالصور والفيديو).

- مع دخول قرار الحظر الكلّي الذي فرضته الإدارة الذاتية حيّز التطبيق، أكد عدد من أهالي مدينتي الرقة والطبقة التزامهم بقرار الحظر، وناشدوا الجميع الالتزام بالإجراءات الوقائية. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA