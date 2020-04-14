مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 14-4-2020

- متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا.

- متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا.

- أوضح الرئيس المشترك لهيئة الاقتصاد والزراعة في الإدارة الذاتية سلمان بارودو أنّهم جهّزوا ٢٠ مركزاً لاستلام محصولي القمح والشعير من المزارعين هذا الموسم، مضيفاً أنّهم سيحدّدون أسعارها خلال أيام. (مرفق بالصور)

سياسة

دعت عضوة منسقيّة مؤتمر ستار هدية يوسف، المجتمع الدّوليّ لممارسة ضغوط على تركيّا للكفّ عن الهجوم على مناطق شمال وشرق سوريا، مؤكّدة أنّ خيارهم هو المقاومة في وجه الهجمات التركيّة. (مرفق بالصور والفيديو)

قال الإعلامي والمحلل السياسي اليمني يحيى العابد، إن تركيا جندت مرتزقة سوريين للقتال في اليمن بهدف السيطرة على منطقة باب المندب والبحر الأحمر، وأكد أن تركيا تستعمل جماعة الإخوان المسلمين الممثلة بالحكومة لتحقيق أطماعها في المنطقة. (مرفق بالصور)

حذّر طلال محمد من أن يكون حياة قائد الشعب الكُردي عبد الله أوجلان في خطر وسط العزلة المفروضة عليه، وإن للدولة التركية غايات ومخططات قذرة في منع محاميه من اللقاء به، والتكتم عن وضعه الصحي في ظل انتشار فيروس كورونا داخل السجون التركية . (مرفق بالصور والفيديو)

مجتمع وحياة

طالب أصحاب الحصادات بضرورة ضبط أسعار قطع الغيار وأجور الصيانة، وتوفير مادة المازوت لهم، وأكدت شعبة التموين في إقليم الجزيرة أنها بصدد دراسةٍ لضبط أسعار قطع الغيار وأجور الصيانة. (مرفق بالصور والفيديو)

ANHA