مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 14-3-2022

-تقام اليوم احتفالية بمناسبة حلول النوروز احتفاليات في مدينتي الحسكة وقامشلو الساعة 17:00 (مرفق بالصور والفيديو).

-يستذكر مجلس عوائل الشهداء في كركي لكي 64 شهيدا في مركز آراك ديكران الساعة 10:00(مرفق بالصور والفيديو).

-يقدم أهالي ناحية ديرك واجب العزاء لذوي الشهيد أحمد كاباري وذلك في مركز الشهيد باور للشبيبة الثورية في ديرك، الساعة 10:00(مرفق بالصور والفيديو).

أكد سياسيون ومثقفون أن التحرك وفق حرب الشعب الثورية والاعتماد على الحماية الذاتية، هو الوسيلة الأنجع للانتصار على كل ما يحاك ضد شمال وشرق سوريا، في ظل كل ما تتعرض له من هجمات عسكرية وسياسية واقتصادية. (مرفق بالصور والفيديو).

أصرّ الشهيد عمران خليف على الالتحاق برفاقه في حماية سجن الصناعة من مرتزقة داعش أثناء هجومهم في الـ20 كانون الثاني الماضي، مفضّلاً واجبه على إجازته التي كان يقضيها برفقة أسرته، وإيماناً منه بضرورة تواجده إلى جانب رفاقه في السلاح والدفاع عن المنطقة، ليرتقي شهيداً خلال حملة مطرقة الشعوب. (مرفق بالصور والفيديو).

أنعشت الأمطار الأخيرة آمال المزارعين في موسم زراعي ناجح، بينما يشير خبير زراعي أن كمية الأمطار الهاطلة لم تصل بعد إلى المعدلات المطلوبة وأن الموسم يمر بحالة جيدة، موجهاً عدداً من النصائح للمزارعين. (مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

"أن تكوني امرأة حرة عليكِ الكف عن الحلم فقط، وعدم القبول بسيطرة الإحباط عليك" بهذه الكلمات تعبّر هلات محمد عن إرادتها القوية في مواجهة العادات والتقاليد البالية، مؤمنة بأن الحرية لا تنتظر أحداً وأن الترقب حالة من الاستعباد. (مرفق بالصور والفيديو).

العالم

تحاول إسرائيل التوسط بين روسيا وأوكرانيا أملًا في تحقيق اختراق يحقق لها أهدافها السياسية والأمنية، كيف يمكن فهم الموقف الإسرائيلي من الأزمة الحاصلة؟(مرفق بالصور).

كثرت المخاوف بين الأوساط الليبية من العودة إلى المربع الأول على وقع منح الثقة لحكومة جديدة وتسمك الحكومة القديمة بالسلطة، ولكن مختصين في الشأن الليبي يرجحون أن يكون هناك حوار مباشر بين الدبيبة وباشاغا لتسليم السلطة بطرق سلمية. (مرفق بالصور).

ANHA