مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 14-3-2021

- يشيّع أهالي ناحية ديريك جثمان الشهيدين أريش جسور وكوران ديرك، إلى مثواهما الأخير في مزار الشهيد خبات، الساعة 14:00 (مرفق بالصور والفيديو).

- يعقد حزب الاتّحاد الديمقراطي بالحسكة اجتماعاً للأهالي، للحديث عن آخر الأوضاع السياسية، في صالة سردم، الساعة 10:00 (مرفق بالصور والفيديو).

- جرائم وهجمات الاحتلال التركي ومرتزقته ممن يسمون بـ"الجيش الوطني السوري" لم تشكل عائقاً أمام عمل المؤسسات الخدمية في ناحية زركان، ويقول الرئيس المشترك لمجلس الناحية: "المواطنون اتخذوا مبدأ المقاومة والصمود ضد الاحتلال ومرتزقته".(مرفق بالصور والفيديو).

- قالت حركة المجتمع الديمقراطي إنّ انجرار العراق إلى الاتفاقيات مع الحزب الديمقراطي والدولة التركية لا يخدم مصلحة الشعب العراقي، كما دعت الشعب الكردي إلى استنفار إمكانياته من أجل الدفاع عن شعب شنكال. (مرفق بالصور).

كردستان

- قال الكاتب والصحافي اللبناني، خليل القاضي، إن "المبادرة العربية لحرية أوجلان" جاءت من أجل تعريف الشعوب العربية بفكر أوجلان، والفكر التحرري الداعي للحرية وإن اختلفت القوميات، خاصة وإن فكره غير محصور بالقومية الكردية. (مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

- ينظّم مجلس المرأة في حزب سوريا المستقبل بالرقة مسيرة نسوية، ضمن برنامج حملة الثامن من آذار، الساعة 11:00، (مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

- بعد مرور عقد من الزمن على الأزمة السورية، ومع إصرار حكومة دمشق وما يسمى بالمعارضة على المضي في الصراع على السلطة، شدد سياسيون وأساتذة في الفكر السياسي على أن الإدارة الذاتية واللا مركزية الإدارية هما قارب النجاة للوصول بسوريا إلى بر الأمان. (مرفق بالصور والفيديو).

تحليل

- تركت الأزمة السورية خلفها عقدًا من الزمن دون أن تحمل أي جديد باستثناء المزيد من القتل والدمار وترسيخ الاستعمار والتتريك والتفريس وتجذير الاحتلال المباشر وغير المباشر وأسقطت الأقنعة عن الكثير من القوى التي تسترت وراء أقنعة الديمقراطية ليظهر وجهها القبيح. (مرفق بالصور).

العالم

- قال مراقبون إن السعودية باتت تستخدم الملف السوري عبر التقارب مع روسيا كورقة ضغط على الإدارة الأميركية بشأن علاقتها مع إيران، فيما اشترطت مصر على تركيا عدم التدخل في شؤون دول المنطقة إذا أرادت علاقات طبيعية، بينما لا يزال التصعيد أحد الخيارات المرجحة في لبنان. (مرفق بالصور).

الشبيبة

- تنظّم هيئة الشباب والرياضة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا عروضاً رياضية ترفيهية بمناسبة يوم المرأة العالمي، في صالة الأمن الداخلي بمنتصف مدينة الرقة، الساعة 11:00، (مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

- يستعد الهلال الأحمر الكردي لتدشين أكبر مركز للأطراف الصناعية للجرحى الذين فقدوا أطراف من أجسادهم خلال الحروب في مناطق شمال وشرق سوريا. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA