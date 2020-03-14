مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 14-3-2020

-متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا.

-متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا.

ـ يعقد حزب سوريا المستقبل مؤتمره الأول لناحية تل حميس، في المركز الثقافي في الناحية، الساعة الـ 09.00. (مرفق بالصور والفيديو).

-يعقد اليوم اجتماع للمحاميات والحقوقيات في مدينة قامشلو للحديث عن "دور المرأة الحقوقية في المجتمع" وذلك في مركز حركة المجتمع الديمقراطية، الساعة 10:00(مرفق بالصور والفيديو).

-قال مشاركون في التظاهرات التي خرجت عام 2004 ضد الحكومة السورية في حي الشيخ مقصود إن المكون العربي احتضن الفارين الكرد من الملاحقات الأمنية، على الرغم من أن الحكومة السورية افتعلت تلك الأحداث لبث الفتنة بين العرب والكرد. (مرفق بالصور والفيديو).

-اختاروا طريق المقاومة, لم تمنعهم الإصابة من مواصلة هذا الطريق, مستلهمين هذا الإصرار من رفاق دربهم الذين استشهدوا في معارك الحرية ضد المرتزقة والاحتلال, مؤكدين على تحقيق أهداف رفاقهم. (مرفق بالصور والفيديو).

ملف

-الثورة السورية لم تدم طويلاً بل تحولت إلى أزمة أكملت عامها التاسع دون أن تكف القوى الإقليمية والدولية أيديها عن السوريين الذين دخل بلدهم أحد أسوأ النزاعات؛ فتحولت الحرب من حرب الوكلاء إلى حرب الأصلاء؛ فماذا حل بالسوريين خلال هذه السنوات؟.(مرفق بالصور).

بورترا

-في روج آفا تتشابه ساحات وميادين المقاومة والبطولة كان إحداها توأم الأخرى، فمقاومة الشيخ مقصود توأم مقاومة عفرين، وتوأم مقاومة كوباني وسري كانيه ... وهكذا...المقاوم البطل رزكار وقاص، ولد توأماً، وعندما كبر اختار المقاومة توأماً ثالثاً، وسطر مسيرة طويلة من النضال بدأت في الشيخ مقصود وصولاً إلى سريه كانيه. (مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

-بالعزيمة والإصرار أسست فرقة موسيقية وتغلبت على التهجير، وأصرت على المقاومة في كافة الظروف، فرحلة التهجير لم تطفئ الإبداع لديها، فنمّت موهبتها في العزف على آلة البيانو. (مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

-يزداد إقبال أهالي نواحي كركي لكي وجل آغا على الأسواق الشعبية الأسبوعية المتنقلة، نظراً لرخص أسعارها وتوفر معظم مستلزمات الأهالي فيها، خاصة مع ارتفاع الأسعار في الأسواق. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA