مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 14-2-2022

-تقام اليوم في مدن ونواحي شمال وشرق سوريا سليلة من النشاطات والفعاليات بخصوص حلول الذكرى الـ 23 على المؤامرة الدولية بحق القائد أوجلان. (مرفق بالصور والفيديو).

-يؤكد أعضاء المبادرة العربية لحرية أوجلان أن القائد عبد الله أوجلان استطاع بجهوده وفكره أن يتحول إلى شخصية مهمة ومحورية في تاريخ ومستقبل الشرق الأوسط بشكلٍ عام. وقالوا: "لن نوقف نضالنا حتى الإفراج عن عبدالله أوجلان".(مرفق بالصور).

أكد الأستاذ محمود باطل أنه يجب على القوى المتآمرة المطالبة بتحرير القائد أوجلان كتعبيرٍ عن حسن نيتها. وأضاف:" تم استغلال أفريقيا لتشريع المؤامرة الدولية ضد القائد." (مرفق بالصور والفيديو).

إعادة إعمار سريعة، والعديد من المشاريع الخدمية وعودة 115 ألف نسمة، أكثر من 19ألف طالب/ـة، تغييرات جذرية، بعد 4 أعوام من تحرير بلدة هجين أكبر المناطق في ريف دير الزور الشرقي التي كانت محتلة من قبل مرتزقة داعش، واليوم تنعم بالأمن والأمان بفضل تكاتف أهلها مع القوات العسكرية والإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا. (مرفق بالصور والفيديو).

أكد الإداري في قوى الأمن الداخلي بريف دير الزور الغربي، بشار الصعب، أن قواتهم وقوات سوريا الديمقراطية ألقت القبض خلال اليومين الماضيين، على 17 مرتزقاً من خلايا داعش، ممن استهدفوا المؤسسات المدنية ونفذوا عمليات اغتيال في المنطقة. (مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

أكدت عضوة منسقية مؤتمر ستار في أوروبا، دلشا عثمان، أن العزلة المفروضة على القائد أوجلان منذ 23 عاماً لا تؤثر سلباً على إمرالي فقط بل على عموم الشعوب في الشرق الأوسط "فالسياسات التركية باتت تتخذ منحى خطيراً بعيداً عن القانون والحقوق"، ولمواجهة ذلك شددت على ضرورة تعزيز الأنشطة الديمقراطية. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA