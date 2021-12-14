مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 14-12-2021

ـ لليوم الـ71 على التوالي تستمر فعالية الاعتصام بجانب معبر سيمالكا لمطالبة الحزب الديمقراطي الكردستاني بالكف عن سياساته التي تخدم العدو وتسليم جثامين الشهداء إلى ذويهم. (مرفق بالصور والفيديو).

تنظم الإدارة العامة للمدارس في مقاطعة الحسكة عرض مسرحي تحت عنوان "المنسيات" الذي يتمحور عن العنف ضد المرأة، الساعة 10:00 (مرفق بالصور والفيديو).

وصف سوريون من أقليات وأديان شمال وشرق سوريا، مسودة العقد الاجتماعي لشمال وشرق سوريا، الذي يصاغ ليكون بمثابة دستور للإدارة الذاتية، ويوضح رؤية الإدارة الذاتية حيال مستقبل مكوناتها، بأنها مكسب تاريخي وبمثابة نصر وتحقيق الحق لمجتمع أصيل للمكونات في المنطقة. (مرفق بالصور والفيديو).

أكدت مكونات مدينة قامشلو من كرد وعرب وأرمن، بأنهم يتخذون فكر القائد عبد الله أوجلان أساساً لنضالهم ضد كافة السياسات والحروب التي تنتهج بحقهم من قبل الدول الإقليمية، وأنهم سيواصلون النضال حتى تحرير القائد أوجلان جسدياً. (مرفق بالصور والفيديو).

توضح بعضٌ من الصور التي التقطت خلال العام الجاري؛ في أوقات وأماكن مختلفة على ضفاف نهر الفرات، الانخفاض المرعب لمنسوب المياه في الأراضي السورية، نتيجة خفض دولة الاحتلال التركية لكمية المياه المتدفقة. (مرفق بالصور والفيديو).

تحليل

سياسات السلطة الفاشية في تركيا تخلق مشاكل في محيطها ومن ثم تسعى إلى نشر هذه المشاكل على المستوى الإقليمي وحتى العالمي. إذا لم يتم تقييد هذه الفاشية، سيتمدد هذا الخطر إلى مناطق جديدة. (مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

تعقد النساء العاملات في مؤسسات الإدارة الذاتية في اقليم الفرات اجتماعهن السنوي وذلك في مدينة كوباني الساعة 10:00 (مرفق بالصور والفيديو).

قالت نائبة الرئاسة المشتركة لهيئة الداخلية في إقليم الجزيرة همرين علي بصدد القرارات التي اتخذت في الاجتماع السنوي الخاص بالمرأة في هيئة الداخلية لإقليم الجزيرة: "من قراراتنا لعام 2022 تطوير اقتصاد المرأة ضمن المؤسسات، زيادة دورات التدريب الأكاديمي والبدء بحملات لمكافحة المخدرات والدعارة".(مرفق بالصور والفيديو).

قالت البرلمانية عن الحزب الشعوب الديمقراطي، تولاي حاتم اوغولاري، على هامش تصريح أردوغان بمنح النساء حق الترشح والتصويت إن النساء في تركيا لا يتمتعن بتمثيل متساو مع الرجل في السياسة وفي الحياة العملية في تركيا، لافتة أن خطابه بالنسبة للنساء لا معنى له. (مرفق بالصور والفيديو).

العالم

زار الرئيس التركي رجب أردوغان، مؤخراً، العاصمة القطرية، الدوحة، في ظل وضع اقتصادي تركي متدهور، وأعقب هذه الزيارة وصول الأمير السعودي محمد بن سلمان الذي لم يكن متحمساً للقاء أردوغان بحسب تقارير، فما هي أهداف هذه الزيارة، وماذا حققت؟(مرفق بالصور).

الشبيبة

-تنطلق المسيرة الراجلة للشبيبة الثورية السورية، واتحاد المرأة الشابة في شمال وشرق سوريا، من ناحية تربه سبيه باتجاه ناحية كركي لكي، وذلك في تمام الساعة الـ09:00 صباحاً (مرفق بالصور والفيديو).

أكد الشبيبة المشاركون في المسيرة الراجلة، ضرورة اتباع كافة الشبيبة في كردستان سبل حرب الشعب الثورية في التصدي للهجمات العسكرية والسياسية التي تتبعها تركيا وأتباعها، والانضمام إلى معركة الحرية في سبيل حماية مكتسبات الشهداء ونضال الشعوب. (مرفق بالصور والفيديو).

-تختتم فعاليات بطولة العودة، التي نظمت من قبل لجنة مهجري منطقة سري كانيه، في مدينة الحسكة منذ يوم الاحد الفائت، بإصدار بيان وتكريم الفرق الفائزة في البطولة، بتمام الساعة 4 عصرا، (مرفق بالصور والفيديو).

كردستان

كذّبت أسر المعتقلين مصطفى صالح، وابن عمه مروان صالح لدى قوى الأمن الداخلي الادعاءات التي نشرتها بعض القنوات التلفزيونية الموالية للحزب الديمقراطي (PDK) مؤكدين:" بأننا زرناهم وكانت اوضاعهما جيدة".(مرفق بالصور والفيديو).

أكد أعضاء مجلس عوائل الشهداء وأهالي إقليم عفرين أن استهداف الشهيد مروان بدل استهداف لإدارة شنكال الذاتية وإرادتها. (مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

أثار تصدر سوريا المرتبة الأولى عربياً وعالمياً في غلاء أسعار عقاراتها جدلاً واسعاً بين الناس، في الوقت الذي تعاني فيه المنطقة من ندرة في مقومات العيش، فما أسباب هذا الغلاء وهل من حلول لوضع حد لهذه الأسعار التي تفوق الخيال؟(مرفق بالصور والفيديو).

يكافح الهلال الأحمر الكردي بالتنسيق مع هيئة الصحة في مخيمات شمال وشرق سوريا، آفة الليشمانيا، بعد ازدياد انتشاره، إذ وصل في إحداها غربي مدينة الحسكة لـ 1320 إصابة، من بين 14714 شخص يقطن المخيم، نظراً للجوء حامليه إلى العلاج الشعبي، بدل مراجعة المراكز الصحية. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA