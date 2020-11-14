مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 14-11-2020

متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا.

متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا.

قال عدد من مدرّسي اللّغة الكردية إنّ مطالب المجلس الوطني الكردي بإعادة مناهج حكومة دمشق غير مقبولة، مؤكّدين بأنّ التدريس باللغة الأم تعتبر فرصة لتنمية مستقبل الأجيال، وتحقّقت بفضل التضحيات الجسيمة التي قدّمها الشهداء. (مرفق بالصور والفيديو).

دعت حركة المجتمع الديمقراطي الشعب الكردي والقوى الوطنية لانتهاج موقف وطني، " لمنع حدوث أي اقتتال أخوي بين الأطراف الكردستانية"، كما طالبت بعقد مؤتمر وطني كردستاني. (مرفق بالصور والفيديو).

طالب مثقفون الحزب الديمقراطي الكردستاني بالكف سياساته العدائية تجاه الشعب الكردي، ودعوا الشعب الكردي إلى التحرك في مواجهة مخططات الحزب الديمقراطي الكردستاني التي تهدد مكتسبات الكرد. (مرفق بالصور والفيديو).

السياسة

بينما تستمر تركيا بسحب نقاطها من "خفض التصعيد"، خرج إلى العلن اتفاق بين أذربيجان وأرمينيا وُصف بأنه استسلام من قبل الأخيرة برعاية روسية، وتزامن ذلك مع هجمات تركية على منطقة عين عيسى، وهذه الأحداث المترافقة تطرح أسئلة حول ما إذا كان ذلك حصل نتيجة صفقة بين أنقرة وموسكو وما حدود هذه الصفقة؟ (مرفق بالصور والفيديو).

تزداد حدة هجمات دولة الاحتلال التركية على بلدة عين عيسى الاستراتيجية على الطريق الدولي، مستغلة صمت روسيا التي وقّعت معها اتفاق وقف إطلاق النار في خطوط التماس شمال شرق سوريا، وكذلك أمريكا التي وقعت معها هدنة. (مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

للموسم الثالث على التوالي يحرم أهالي عفرين المهجرين أو المتبقين في عفرين من الاستفادة من محصول الزتيون، وبالتالي حرموا من أهم مصدر لمعيشتهم. (مرفق بالصور والفيديو).

تزايدت زراعة أشجار الفستق الحلبي في السنوات الأخيرة في ريف مدينة كوباني، حيث كان موسم الفستق مؤخرًا موردًا مهمًّا للمزارعين في بعض القرى، في حين تراجعت زراعة الأشجار الأخرى والحبوب. (مرفق بالصور والفيديو).

عاد إلى الواجهة ارتفاع أسعار المواد الغذائية والتموينية نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة السورية من جديد، بعد موجة أخيرة من التدهور، ودائماً ما يكون المواطن السوري هو المتضرر الأول جرّاءها. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA