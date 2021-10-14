مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 14-10-2021

-يحيي مجلس الطبقة لحزب سوريا المستقبل الذكرى السنوية الثانية لاستشهاد الأمينة العامة لحزب سوريا المستقبل هفرين خلف، وذلك في المركز الثقافي الساعة 18:00( مرفق بالصور والفيديو).

ينظم مجلس عوائل الشهداء مراسم تشيع 6 شهداء من قوى الامن الداخلي وقوات الدفاع الشعبي في مدينة الحسكة، في تمام الساعة 12:00، وينظم مجلس عوائل الشهداء في ناحية الدرباسيه مراسم تشييع لشهيد في قوات سوريا الديمقراطية، الساعة 11:00 مزار الشهيد رستم جودي (مرفق بالصور والفيديو).

-تستمر فعاليات خيمة الاعتصام في معبر سيمالكا الحدودي، حيث سيشارك اليوم أهالي ناحية عامودا وأعضاء بلديات الشعب في إقليم الجزيرة في الاعتصام . ( مرفق بالصور والفيديو).

قال الباحث نوبار مالكونيان "هناك حاجة لتقييم نموذج عبدالله أوجلان الذي يفتح الطريق أمام تحرير الشعوب من الأنظمة الرأسمالية"، ودعا إلى بذل المزيد من الجهود وتنويعها من أجل تحقيق الحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان. ( مرفق بالصور).

حذر الرئيس المشترك للجنة الشؤون الاجتماعية والعمل في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، فاروق الماشي، من تفاقم مشاكل نقص مياه الفرات على المنطقة التي باتت على عتبة الجفاف وانهيار الزراعة والثروة الحيوانية. ( مرفق بالصور والفيديو).

يبدي أهالي منطقة سري كانيه المحتلة جهوداً حقوقية كبيرة، عبر ممثلين حقوقيين عنهم، إلى جانب مقاومتهم في المخيمات لإنهاء الاحتلال، وثّقوا خلالها اختطاف الاحتلال التركي ومرتزقته 382 مواطن/ـة، من أهالي مدينة سري كانيه الأصلاء. ( مرفق بالصور والفيديو).

-ستدلي العشائر العربية ببيان صحفي عن احداث بلدة تل براك جنوبي مدينة قامشلو، وذلك في مدينة الحسكة الساعة 11:00 (مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

-قال رئيس حزب الحداثة والديمقراطية، فراس قصاص، إن تهديدات أردوغان الأخيرة ليست بجديدة، مؤكداً أن شمال وشرق سوريا بجميع مكوناتها ستتصدى لأي هجوم تركي محتمل. ( مرفق بالصور والفيديو).

تجدد الحديث عما تسمى اللجنة الدستورية السورية التي ستعقد اجتماعها الجديد خلال الشهر الحالي، وذلك بعد اجتماعات عديدة لم تحقق أي شيء. وفي وقت أشار فيه المعارض السوري سمير عزام إلى أن "هذه اللجنة بُنيت على أساس باطل وهمشت القوى التي حاربت الإرهاب"، أكد حكمت حبيب أن "الفشل ينتظر اجتماعها القادم".( مرفق بالصور).

كردستان

قال الناشط السياسي مظهر شيخو: "سوف يقاوم أهالي شنكال ضد الحزب الديمقراطي كما قاوموا ضد داعش. إن داعش والحزب الديمقراطي الكردستاني يتحركان بأوامر من الدولة التركية، لهذا لا فرق بين داعش والحزب الديمقراطي".( مرفق بالصور والفيديو).

طالب نجل المعتقل بدل برواري، آري برواري الحزب الديمقراطي الكردستاني بالإفراج عن والده، مؤكدًا أن والده يتعرض للإهانة ولضغوط نفسية هائلة أدت إلى فقدانه لأكثر من نصف وزنه. ( مرفق بالصور).

تواصل دولة الاحتلال التركي شن الهجمات على قوات الكريلا في مناطق الدفاع المشروع بهدف احتلالها مستخدمة كافة أنواع الأسلحة الثقيلة واستخدمت الأسلحة الكيماوية في الفترة الأخيرة بعد تلقيها الهزائم على يد الكريلا، وفي هذا السياق أكد شبيبة كوباني على دعم مقاومة الكريلا حتى الرمق الأخير مستنكرين الصمت الدولي حيال جرائم تركيا بحق الكرد. ( مرفق بالصور والفيديو).

العالم

على الرغم من الزخم الذي مُنح للانتخابات التشريعية العراقية الخامسة منذ سقوط البعث، والأولى منذ اندلاع التظاهرات الشعبية؛ إلا أن نتائج هذه الانتخابات أظهرت مقاطعة شعبية واسعة. فما هي الأسباب؟ وهل ستختلف النتائج باختلاف من سيشكّل الحكومة؟( مرفق بالصور).

ANHA