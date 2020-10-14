مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 14-10-2020

متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا.

متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا.

- تدلي أمهات المناضلين وقوات الكريلا بياناً لاستنكار انتهاكات دولة الاحتلال التركي، وذلك في مزار الشهيد دجوار بقرية الداودية في الحسكة، الساعة 10:00. (مرفق بالصور والفيديو).

-تصدر منظمة سارا بالتنسيق مع عدة منظمات نسائية بيان استنكاري على مرور سنة على احتلال سري كانيه وكري سبي، وذلك في مخيم سري كانية، وتطالب فيها المنظمات الدولية والحقوقية بتقديم الدعم للمهجرين والنازحين، الساعة 11:00(مرفق بالصور والفيديو).

-يحي حزب سوريا المستقبل الذكرى السنوية لاستشهاد الأمين العام للحزب هفرين خلف والشهيد فرهاد رمضان و ذلك في صالة ميتان الواقعة بناحية احداث الساعة 11:00(مرفق بالصور والفيديو).

ـ ينظم فريق الصحة النفسية فعاليات في ناحية تل حميس، بمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية، الساعة الـ 10.00. (مرفق بالصور والفيديو).

-يبدو أن حكومتي بغداد وهولير تسعيان إلى إعادة من كانوا سببًا في المجازر التي تعرض لها الإيزيديون على يد داعش، ويظهر هذا في الاتفاق الأخير الموقع بينهما حول شنكال والذي تفوح من بنوده رائحة مخطط تشارك فيه تركيا أيضًا. (مرفق بالصور والفيديو).

-رأى وجهاء العشائر في مقاطعة الحسكة، أن التلاحم الاجتماعي أفشل المخططات والمؤامرات كافة، التي استهدفت المنطقة، وقالوا "بتلاحم شعوب شمال وشرق سوريا أصبحت المنطقة أكثر أمناً واستقراراً".(مرفق بالصور والفيديو).

-تتعرض قرية "أم الخير" غرب ناحية تل تمر منذ فترة لجرائم الاحتلال التركي التي أدت إلى تهجير معظم سكانها، وسط تخوف الباقين من تكرار مجزرة 2013. (مرفق بالصور والفيديو).

-باشر أعضاء رئاسة جهاز الرقابة مهامهم بعد أدائهم القسم أمام أعضاء المجلس العام للإدارة الذاتية، أداء مهامهم الفعلية وتنظيم عملهم، وهم جزء من منظومة مهمتها محاربة الاستبداد والفساد ومسبباته. (مرفق بالصور والفيديو).

-أوضح إيزيديو إقليم الجزيرة، أن الاحتلال التركي يستهدف مكونات شمال وشرق سوريا لإجراء عملية التغيير الديموغرافي، ودعوا شعوب المنطقة إلى تقوية إرادتهم بالقول "على مكونات المنطقة كافة مساندة بعضنا البعض، لأن الاحتلال التركي يصعّد انتهاكاته، والدول العظمى مستمرة في صمتها".(مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

-أوضح مثقفون أن تركيا تخرب كل مكان تمر به، ولن يعم السلام في المنطقة إلا بخروجها من المناطق المحتلة، وشددوا على ضرورة توحيد الأحزاب السياسية لصفوفها، مؤكدين: "بدون الوحدة الوطنية السياسية لن نستطيع التقدم نحو الأمام".(مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

-أوضحت عضوة اللجنة التحضيرية لحملة "لا للاحتلال والإبادة، معًا نحمي المرأة والحياة "أن الحملة ستتضمن برامج وأنشطة منوعة تدين الاحتلال والعزلة على القائد أوجلان، ودعت النساء كافة إلى المشاركة فيها. (مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

-يزرع الطلبة الجامعيون في مدينة كوباني عددا من الأشجار في أحياء المدينة كبادرة لتشجيع الناس على زراعة الأشجار ونشر ثقافة الاعتناء بها، الساعة 09:00 (مرفق بالصور والفيديو).

-صناعة الفخار من المهن الإنسانية القديمة توارثتها الأجيال حتى يومنا الراهن، مسياك أنتونيك بدروس ورث المهنة من أبيه وأجداده ولا يزال يمارسها إلى اليوم. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA