مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 14-1-2022

ـ لليوم الـ102 على التوالي تستمر فعالية الاعتصام بجانب معبر سيمالكا لمطالبة الحزب الديمقراطي الكردستاني بالكف عن سياساته التي تخدم العدو وتسليم جثامين الشهداء إلى ذويهم. (مرفق بالصور والفيديو).

- يستذكر أهالي ديرك الشهيد خبات ديرك بحلول الذكرى السنوية الـ10 لاستشهاده، في مزار الشهيد خبات، الساعة 10:00(مرفق بالصور والفيديو).

- أثناء تسليط الضوء على ثورة روج آفا، أول ما يتبادر إلى الذهن هو الشهيد خبات وشخصيته التي تأثر بها عموم الشعب، فتحول إلى رمز ومثال يقتدى به، فيما أشار أحد أصدقائه إلى أن استهدافه كان للنيل من الحراك الجماهيري الثوري في روج آفا. (مرفق بالصور والفيديو).

- قالت أمينة أوسي، إن "أبناء شمال شرق سوريا دافعوا عن أرضهم، وليسوا مضطرين لإجراء المصالحات وكأنهم مجرمين"، مبيّنة أن ما يسمى "المصالحات" إهانة للسوريين، داعية إياهم إلى عدم الانجرار وراء ألاعيب دمشق. (مرفق بالصور والفيديو).

- أشارت شيراز حمو إلى العزلة المشدّدة المفروضة على القائد عبدالله أوجلان وذكرت أنّ القوى المهيمنة ترى في أفكار القائد عبدالله أوجلان خطراً عليها ولهذا تطبّق عزلةً مطلقةً في إمرالي وجميع السجون الأخرى. إلّا أنّ أفكار أوجلان في إمرالي أصبحت شعاعاً بالنسبة للشعوب".(مرفق بالصور والفيديو).

- قال الإمام والإداري في مؤسسة الشؤون الدينية في حلب، علي الحسن، إن أردوغان يقصف المساجد باسم الإسلام ويقتل المواطنين بمن فيهم المصلين ويرتكب الجرائم، مشيراً إلى أن الدولة التركية تسعى إلى تهجير الأهالي واحتلال مناطقهم. (مرفق بالصور والفيديو).

- أكد ذوو الشهيدين تولهلدان وسردم تحت خيمة الاعتصام في معبر سيمالكا أن اعتصامهم مستمر حتى استلام جثامين الشهداء، وذلك خلال مشاركتهم في خيمة الاعتصام المستمرة في شهرها الرابع. (مرفق بالصور والفيديو).

تحليل

تواصل تركيا، منذ فترة، هجماتها العدوانية على كوباني دون انقطاع، مستهدفة الأهالي والممتلكات العامة للشعب. كما ترتكب مجازر بحق المواطنين، وذلك بهدف إفراغ كوباني من أهلها، ما يسهل عملية احتلالها.

كردستان

تتفق آراء المواطنين في شمال وشرق سوريا في المطالبة بإزالة اسم حزب العمال الكردستاني PKK من "قائمة الإرهاب"، مؤكدين أن مَن ساند شعب شمال وشرق سوريا في الدفاع عن المنطقة ضد الإرهاب هو PKK. (مرفق بالصور والفيديو).

العالم

كان الانهيار السريع للأمن في كازاخستان مفاجئاً للكثيرين، ولكن جاء التدخل الروسي السريع والقوي والذي يرجعه الكثيرون إلى سعي موسكو إلى تقوية نفوذها وتقليص نفوذ الدول المنافسة. (مرفق بالصور).

دخل قطاع غزة "البقعة الضيقة والأكثر اكتظاظاً" عام 2022 بارتفاع كبير في أعداد السكان، وسط تزايد الظروف المعيشية سوءاً، إذ ارتفعت معدلات البطالة والفقر إلى نسبة 89 في المائة، ووفق تقدير مراقبين فإن المستقبل بات ضبابياً مع غياب الحلول الممكنة. (مرفق بالصور).

ANHA