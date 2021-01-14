مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 14-1-2021

- متابعة مجريات الأحداث الّتي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريّا.

- متابعة الفعاليّات والنّشاطات في شمال وشرق سوريّا.

- يستذكر مجلس عوائل الشّهداء بديرك الذّكرى السنوية التاسعة على استشهاد القيادي وأحد مؤسّسي وحدات حماية الشعب الشهيد خبات ديرك، في مزار الشهيد خبات، الساعة 10:00 (مرفق بالصور والفيديو).

- يطالب أهالي المعتقلين في السّجون التركيّة، المجتمع الدّوليّ بالضّغط على الدّولة التركية ووضع حدّ لممارساتها تجاه المعتقلين السياسيّين التي تنافي القوانين الدوليّة وتنتهك حقوق الإنسان. (مرفق بالصور والفيديو).

- يخوض أعضاء الحماية الجوهرية في ناحية عين عيسى؛ معركةُ على جبهة أخرى في ظل الهجوم التركي على الناحية، ويؤكدون أن هدفهم الأول هو حماية المدنيين والتصدي للهجوم التركي. (مرفق بالصور والفيديو).

كردستان

- إنّ التطورات التي شهدتها سوريا والأزمة التي ما زالت تعاني منها، أثبتت صوابية المشروع الذي سعى المناضل خبات ديرك إلى وضع لبناته الأساسية في ثورة روج آفا، ويقول نوري محمود إنّ المكتسبات التي تحقّقت حتّى الآن تحتم على الجميع أن يتّخذ من شخصية المناضل خبات الثورية أساساً له لضمان الديمقراطية والحرية للأجيال القادمة. (مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

- تنظّم منسّقية مؤتمر ستار في كوباني والدرباسيّة والشداديّ احتفالية بمناسبة الذّكرى السّنوية لتأسيس مؤتمر ستار، الساعة 11:00 (مرفق بالصور والفيديو).

- أوضحت نائبة رئيس مجلس حزب سوريا المستقبل في مدينة الرقة، زليخة عبدي، أن اعتقال المناضلة ليلى كوفن من قبل السلطات التركية يهدف إلى تقويض أي أمل في إيجاد حل ديمقراطي وسلمي للقضية الكردية. (مرفق بالصور والفيديو).

- يعدّ معمل المنظّفات الذي افتتح في مدينة الرقّة من قبل مكتب المرأة في بلدية الشّعب بمدينة الرقة، المشروع الأول من نوعه، والذي يعزّز من المستوى المعيشي لنساء المنطقة، ويوفّر فرص عمل لهنّ. (مرفق بالصور والفيديو).

ملفّ

- تدفع امرأة متّشحة بالسواد في مخيم الهول عربة مصنوعة يدويًّا فيها طفل لم يبلغ عمره العام، وأخرى تدفع عربة فيها طفل لم يتجاوز العام أيضًا وتقول "هبة من الله"، فمن أين جاء هؤلاء الأطفال الصغار في قاطع زوجات مرتزقة داعش الذي لا يوجد فيه رجال؟(مرفق بالصور والفيديو).

الشبيبة

- تستمرّ حركة الشبيبة الثورية في الحسكة وقامشلو لليوم الثالث، باعتصامها تضامناً مع حملة الإضراب عن الطعام في السّجون التركية، واستنكاراً لهجمات الاحتلال التركي على مناطق شمال وشرق سوريا. (مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

- وسط المعاناة المستمرة لأبناء شمال وشرق سوريا حيال الارتفاع الملحوظ في إيجار المنازل، لجنة اتحاد الأصناف تقترح عدة بنود للحد من جشع المؤجّرين، وتنظيم آلية عمل المكاتب العقارية وتشديد الرقابة عليهم. (مرفق بالصور والفيديو).

- شدّد وجهاء عشائر في دير الزور على ضرورة فك العزلة عن القائد عبد الله أوجلان، وأكدوا أن الاستمرار في فرض العزلة يدل على معاداة الدولة التركية لأسس العيش المشترك بين الشعوب. (مرفق بالصور والفيديو).

- أكّد شيوخ ووجهاء العشائر في منبج رفضهم القاطع للاحتلال التركي لمناطق شمال وشرق سوريا، وقالوا إن هدف تركيا هو إحياء الامبراطورية العثمانية في المنطقة. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA