مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 13 – 1 - 2023

يواجه حيّا الشيخ مقصود والأشرفية حصاراً جائراً وخانقاً، استهدف في المرتبة الأولى، المحروقات إلى جانب الأدوية والطحين والمواد الأساسية الأخرى؛ ما أثّر على جميع جوانب الحياة، وتسبب بوفاة طفلين.

توقفت أكثر من 70 سيارة لنقل الركاب عن العمل في مقاطعة الشهباء جراء الحصار المتواصل على المقاطعة والشح في مادة المازوت.

عدّت مكونات مقاطعة قامشلو حرب الشعب الثورية ضمان دحر جميع الهجمات وإفشال مخططات الإبادة والاحتلال ضد شعب شمال وشرق سوريا، مؤكدة على تكثيف نضالها وتعزيز وحدتها في كل الساحات.

المرأة

أعربت نساء من مختلف مكونات شمال وشرق سوريا عن إدانتهن لمجزرتي باريس الأولى والثانية، وأشرن إلى أن صمت فرنسا أتاح الفرصة لارتكاب مجزرة أخرى بحق رائدات ثورة المرأة، وعاهدن على حماية ميراث الشهيدات والشهداء.

تحليل

تمكنت الأزمات المشتركة الاقتصادية والسياسية التي يعاني منها حزب العدالة والتنمية التركي وحكومة دمشق من إبعاد الخلافات بينهم جانباً والعمل على إيجاد تفاهمات تنهي سنوات من العداء وذلك برعاية روسية لكن هذا التقارب بين الطرفين يحمل معه بهذه الظروف الكثير من المخاطر التي تهدد سورية والشرق الأوسط بشكل عام، كما أن هذا التقارب يواجه العديد من التحديات التي تجعل آماله ضعيفة.

تقرير

أثارت محكمة استئناف العاصمة الليبية، طرابلس بعد قرار وقف تنفيذ مذكرة التفاهم التي وقعتها "حكومة الوحدة الوطنية" التي يترأسها عبد الحميد الدبيبة مع دولة الاحتلال التركي؛ حالة من الجدل، لكن خبراء قانونيين وسياسيين يجزمون أن الحكم لن يكون مجرد حبر على ورق.

ANHA