مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 13-9-2020

متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا.

متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا.

برعاية مجلس الرقة المدني تفتتح لجنة العمل والشؤون الاجتماعية مركز الشهيد "بشير فيصل الهويدي"، لتأهيل الصم والمكفوفين. في تمام الساعة 18.00. (مرفق بالصور والفيديو).

تنظم قوات الحماية الجوهرية في ناحية تربه سبيه التابعة لإقليم الجزيرة مسيرة للتنديد بالعزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان، الساعة 10.00،. (مرفق بالصور والفيديو).

يخرج أهالي ناحية كركي لكي في مسيرة جماهيرية تنديداً بالهجمات التركية على مناطق كردستان، الساعة الـ 17.00. (مرفق بالصور والفيديو).

قرى تتعرض للقصف تحت أنظار القوى الضامنة، والمدنيون يوضحون أن معاناتهم ارتفعت بعد وصول الاحتلال التركي ومرتزقته إلى مشارف القرية، وقاموا بقطع الكهرباء والمياه ومستلزمات الحياة الأساسية عنهم، دون أن تتحرك الجهات الضامنة حيال الانتهاكات المستمرة بحقهم.

دعا قيادي في مجلس الشدادي العسكري الشعب إلى الوعي والحذر من المخططات التي تحاك من قبل القوى الإقليمية المعادية لبث الفتنة، وقال "لا نريد أن نخسر ما حققناه، لأن الخاسر الوحيد سيكون طمأنينة الشعب في منطقته".(مرفق بالصور والفيديو).

أشار مثقفون كرد إلى أن الوحدة الوطنية تحافظ على وجود الشعب الكردي، وتحمي لغته وثقافته من الاندثار، وقالوا: "الهدف من الهجمات التي تُشن على الكرد هو ضرب ثقافتهم ولغتهم ووجودهم". (مرفق بالصور والفيديو).

أكد أعضاء اتحاد كتاب كرد- سوريا أن أردوغان يبنى سياساته على عداء الكرد، ويقول: "الكردي الجيد هو الكردي الميت"، وشددوا على ضرورة دعم المثقفين للمقاومة التي يبديها الشعب الكردي في وجه الهجمات التركية وفضح سياستها العدائية أمام الرأي العام العالمي. (مرفق بالصور والفيديو).

الملف

مثلت المعركة الشهيرة ضد داعش في كوباني رمزًا لإرادة المرأة الكردية، التي أدت الدور الأبرز في تحرير المدينة، بعد أشهر من المعارك وخسائر بشرية هائلة.

الشبيبة

شدَّد شُبان عرب على ضرورة التصدي للهجمات التركية المتكررة على مناطق شمال وشرق سوريا، وأكدوا ضرورة حمل السلاح في وجه أي عدو يمس أمن المنطقة. (مرفق بالصور والفيديو).

السياسة

أوضح المشاركون في الندوة الجماهيرية أن مثل هذه الندوات من شأنها تقارب السوريين أكثر فيما بينهم، لمناقشة واقعهم والمعوقات التي تظهر، وأشادوا بالحوارات التي جرت والتي من شأنها تفعيل الحوار لانطلاقة جديدة من أجل حل الأزمة السورية. (مرفق بالصور والفيديو).

أوضح سياسيون أن القائد عبد الله أوجلان هو البوصلة التي يقود مسيرة الشعوب المقهورة في منطقة الشرق الأوسط نحو الحرية، مبيّنين أن القائد عبد الله أوجلان لا يقود شعبًا واحدًا بل جميع الشعوب التواقة للحرية من العرب والكرد والسريان. (مرفق بالصور والفيديو).

كردستان

كان بمثابة أكبر حلم تحقق في باشور كردستان حينما حصد الشعب نتاج ثوراته والمتغيرات التي حصلت في العراق إبان حرب الخليج الأولى والثانية، ولعل التوق إلى الحرية أكبر ما دفعه (الشعب) إلى قيادة انتفاضة آذار 1991، ليحقق نصرًا على النظام البعثي البائد و يعيش حريته المنشودة، إلا أن الكثير من أبناء هذا الجيل في إقليم باشور كردستان العراق صفعتهم الصدمة حين رأوا انهم أصبحوا ضحية رأيهم وتعبيرهم وتوجهاتهم السياسية فيكون مصيرهم السجون، وليصل بهم الحال أن يتساءلوا "كنا قد انتفضنا على النظام البعثي و انتصرنا عليه من أجل الحرية، وها نحن نواجه القمع في ظل حكومتنا لمجرد أننا نتظاهر من أجل المطالبة بحق العيش الكريم أو بطرد الاحتلال التركي، أو بإجراء إصلاحات ومحاربة الفساد".

الشرق الأوسط

شهد الأسبوع الماضي زيارة وفد روسي إلى سوريا، حيث قال مراقبون بأنها حملت ملامح منعطف جديد من التعامل الروسي مع الأزمة السورية، فيما تصاعد التوتر بين اليونان وفرنسا من جهة وتركيا ن جهة أخرى، في حين خفضت واشنطن من قواتها في العراق.