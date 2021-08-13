مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 13 -8-2021

شدّد الرئيس المشترك للجنة العلاقات في الإدارة المدنية الديمقراطية في الطبقة ابراهيم المحمد على ضرورة تعزيز العلاقات العربية – الكردية لضمان أمن المنطقة من الطامعين. (مرفق بالصور والفيديو).

أكد أهالي منبج أنهم لن يغادروا منازلهم مهما اشتد القصف التركي عليهم، وطالبوا جامعة الدولة العربية والمجتمع الدولي بوضع حد للهجمات التركية المتكررة على المنطقة. (مرفق بالصور والفيديو).

أكدت الرئيسة المشتركة لمجلس مقاطعة كوباني، ليلى أحمد، أن الحزب الديمقراطي الكردستاني يرتكب خطأ عبر تحركاته التي تخدم مصالح أعداء الشعب الكردي؛ في إشارة إلى اختطاف ممثل الإدارة الذاتية، وطالبته بالعودة إلى الصف الكردي والكشف الفوري عن صحة جهاد حسن وإطلاق سراحه. (مرفق بالصور والفيديو).

دعا وجيهان من منطقة الهول مكونات المنطقة للتكاتف مع الإدارة الذاتية للوقوف أمام المخططات التي تستهدف أمن واستقرار المنطقة، وطالبا قوى الأمن الداخلي بالضرب من حديد لمحاسبة مخربي شبكات التيار الكهربائي. (مرفق بالصور والفيديو).

أكدت الرئيسة المشتركة للجنة تدريب وتعليم المجتمع الديمقراطي، فاطمة كوشان، على ضرورة التعلم باللغة الأم للحفاظ عليها من الاندثار، مبينة أن حملة "حماية الثورة تتحقق بثقافة ولغة المجتمع" تحقق النتائج المرجوة وتستقبل الطلبة من المكون العربي. (مرفق بالصور والفيديو).

اختطف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته خلال الأسبوع الجاري، 33 مواطناً من قرى ونواحي عفرين المحتلة، فيما لا يزال مصير 35 عائلة مجهولاً. (مرفق بالصور والفيديو).

ملف

القائد عبد الله أوجلان: "في البداية لم يتم تقييم قفزة 15 آب من وجهة نظر عسكرية فقط ، كما يتم اليوم. بل كان الهدف منها الإعلان عن الهوية الكردية التي تم إنكارها تاريخياً وحاضراً". (مرفق بالصور).

تحليل

الفاشية أو العنصرية كمفهوم وذهنية، على الرغم من محدودية أساسها التاريخي، إلا أنها تطورت على الأغلب مع تطور الرأسمالية وفي العصور الوسطى في أوروبا، ثم انتشرت إلى أمريكا اللاتينية وامتدت في جميع أنحاء العالم. وعلى الرغم من أن العنصرية الدينية قد أدت إلى الإبادة الجماعية في أوقات مختلفة من التاريخ، إلا أن معظم العنصرية في جميع أشكالها (الدين، والعرق، والفيزياء، وما إلى ذلك) قد تأسست على شكل توجه فكري ومنهجي خلال العهد الرأسمالي.

كردستان

فيما تواصل دولة الاحتلال التركي فرض العزلة المشددة على القائد عبد الله أوجلان يستمر الشعب الكردي بشكل عام والمعتقلون الكرد في السجون التركية بالمقاومة لرفع العزلة عنه، في حين ترى عائشة أفندي أن تنظيم الفعاليات ليس كافياً بل على الشعب الكردي في كل مكان إعلان النفير العام لتحقيق الحرية الجسدية للقائد.

أكد الكاتب والباحث السياسي حسين عمر ضرورة فضح سياسات الحزب الديمقراطي الكردستاني أمام الرأي العام الكردستاني، وأوضح أن الهدف الرئيس للحزب الذي يحكمه البعض من العائلة البرزانية هو حماية مصالح دولة الاحتلال التركي، ومصالحه الشخصية الضيقة. (مرفق بالصور والفيديو).

العالم

ما زال اعتذار الرئيس المُكلّف نجيب ميقاتي عن تشكيل الحكومة اللبنانية يلوح بالأفق، وسط استمرار المراوحة والتأخير، ما ينعكس بشكل سلبي على كل المستويات، لا سيما على مناخ الدعم الدولي للبنان بعد مؤتمر الدعم الدولي الثالث لمساعدة لبنان بمبادرة فرنسية. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA