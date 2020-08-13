مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 13-8-2020

-متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا.

- متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا.

-تستمر وكالة هاوار بالكشف عن الخلايا التابعة للفروع الأمنية للحكومة السورية في المنطقة، والذين يقفون وراء عمليات التفجير والاغتيالات التي تطال وجهاء وشيوخ العشائر، بالإضافة إلى المهمات التي أوكلوا بها، ومن بينها تفجير دراجة نارية في ناحية الشدادي في شهر آذار من العام الجاري. (مرفق بالصور والفيديو).

-قال وجهاء وأعيان حلب إن استهداف شيوخ العشائر العربية في مناطق دير الزور مدبّر ومخطط من قبل الحكومة السوري والدولة التركية، وهدفهما خلق الفتنة بين شعوب المنطقة، وأكدوا أن جميع مخططاتهما ستبوء بالفشل، داعين العشائر إلى التكاتف والوقوف مع قوات سوريا الديمقراطية لمواجهة تلك المخطّطات. (مرفق بالصور والفيديو).

-أوضح المحامي محمد أمين النعيمي أنه في حال قيام لجنة مناهضة العنف CPT بواجبها، سيتم إنهاء العزلة، وسيتم إخراج القائد أوجلان من معتقله، وقال: "إن اعتقال القائد أوجلان غير شرعي، لأنه يدافع عن حقوق الشعب، وبموجب القوانين الدولية الدفاع عن الشعب حق شرعي".(مرفق بالصور والفيديو).

-أكد المُهجّر من مدينة كري سبي /تل أبيض المحتلة فاضل عثمان أنه "طالما المقاومة مستمرة والإرادة موجودة سنعود يومًا إلى أرضنا التي سُلبت منا"، موضحًا أنه خرج كي لا يعطي بقاؤه شرعية للاحتلال التركي ومرتزقته. (مرفق بالصور والفيديو).

-بيّن وجيه من قبيلة العكيدات أن هناك تلفيقًا إعلاميًّا كبيرًا تقوم به بعض الجهات حيال ما يحدث في منطقة دير الزور، وتحاول زعزعة أمن واستقرار المنطقة لتحقيق مطامعها، داعيًا عشائر المنطقة إلى تفضيل المصلحة العامة على جميع المصالح. (مرفق بالصور والفيديو).

تحليل

-شهد ريف دير الزور تحركات على خلفية اغتيال عدد من وجهاء العشائر وسرعان ما تحولت إلى عمليات تخريبية ومسلحة، وسط حرب إعلامية موجهة، شنتها عدة جهات بهدف إثارة الفتنة، كما تزامن ذلك مع شن قوات سوريا الديمقراطية حملة ضد خلايا مرتزقة داعش في المنطقة، فمن يقف وراء هذه الاغتيالات؟ ولماذا تم اختيار دير الزور؟.

المجتمع والحياة

-يشتكي أهالي مدينة ديرك من رفع سعر "الأمبيرات"، بينما يرى آخرون أن السعر مناسب تماشيًا مع الغلاء الذي ترافق مع ارتفاع سعر صرف الدولار، في حين أشارت بلدية الشعب إلى أنهم بصدد تركيب العدادات وحساب السعر وفق التسعيرة التي حُددت في وقت سابق. (مرفق بالصور والفيديو).

-تشكّل مواقع التواصل الاجتماعي جانبًا مهمًّا من الحياة اليومية للفرد، وتشغل حيّزًا كبيرًا من المجتمع، منها ما هو سلبي ومنها ما هو إيجابي، فكيف يمكننا استعمالها؟ وما هي أخطارها؟(مرفق بالصور والفيديو).

ANHA