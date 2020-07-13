مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 13-7-2020

- متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا

- متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا.

-يعقد حزب سوريا المستقبل المؤتمر الأول "لمجلس الفرات" وذلك في ناحية صرين التابعة لمقاطعة كوباني الساعة 09:00 (مرفق بالصور والفيديو).

-أوضح الرئيس المشترك لهيئة الصحة في شمال وشرق سوريا جوان مصطفى أنهم اتخذوا كافة الإجراءات اللازمة لمنع ظهور فيروس كورونا المستجد، من خلال تشديد الرقابة على النقاط الطبية الموجودة على المعابر الحدودية وإجراء الفحوصات على كافة الوافدين إلى المنطقة للتأكد من عدم حملهم للفيروس. (مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

-أكد مستشار الإدارة الذاتية للشؤون القانونية أنور المشرف أن قرار إدخال المساعدات من معبر باب الهوى إلى الأراضي السورية جاء ليشرعن الإجرام التركي، وليعطي الضوء الأخضر لجرائم الحرب التركية في سوريا. (مرفق بالصور والفيديو).

-أشار وجهاء عشائر ناحية الشدادي، إلى أن هدف الاحتلال التركي من المجازر تتريك المناطق المحتلة في شمال وشرق سوريا، وأكدوا أن هجماته على الأراضي السورية تتم بضوء أخضر روسي. (مرفق بالصور والفيديو).

العالم

-يعيش اليمن على صفيح ساخن، إثر الحرب المشتعلة منذ أكثر من 6 سنوات، وسط مخاوف كبيرة من تدخلات تركية محتملة، بدأ الترويج لها من السياسيين والإعلاميين التابعين لجماعة الإخوان في اليمن، إذ طالبوا علانية وصراحة بضرورة التدخل التركي في الدولة اليمنية مستغلين حالة الوهن التي تعيشها بفعل الحرب. (مرفق بالصور).

المرأة

-بيّنت عضوات اتحاد المرأة الشابة أن الاحتلال التركي يهدف إلى كسر إرادة المرأة وإضعافها، وأشرن إلى أن هذه المرحلة تتطلب التنظيم ضمن إطار الدفاع المشروع، وأكدن على مواصلة فعاليتهن. (مرفق بالصور والفيديو).

الثقافة والفن

-أوضح الشاعر بشير ملا نواف أن على الشعر الكردي محاكاة معاناة الشعب، وإبراز الجانب الإنساني والوجداني تماشيًا مع الواقع المعاش، فيما بيّن الكاتب عبد الباقي محمد أن الأدب الكردي مازال في مرحلة المخاض، ويبحث عن أدواته، وذلك خلال مشاركتهما في فعاليات مهرجان روج آفا السابع للثقافة والفن. (مرفق بالصور والفيديو).

الشبيبة

-أطلقت حركة الشبيبة الثورية السورية بدعم من هيئة الشباب والرياضة في إقليم الجزيرة، أول معسكر صيفي للشباب، في خطوة تهدف إلى خلق نمط الحياة التشاركية ورفع السوية الفكرية إلى جانب تنمية مواهب الشباب الثقافية والفنية. (مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

-يشتكي أهالي حيي قدوربك والزيتونية في مدينة قامشلو من مشكلة انقطاع المياه منذ أكثر من أربع سنوات، بينما تعاني أقسام من الحيين منذ ثمانية سنوات من هذه المشكلة، على الرغم من تقديم الأهالي الشكاوى إلى الجهات المعنية، التي لم تصرح بشيء حول الحلول الموجودة لديها. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA