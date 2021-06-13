مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 13-6-2021

- تستمر فعاليات اليوم الثاني لمعرض المنتوجات المحلية الثاني في شمال وشرق سوريا في مدينة قامشلو، الساعة 10:00 ، (مرفق بالصور والفيديو).

- يخرج أهالي مناطق إقليم الفرات بمسيرة "الكرامة" في مدينة كوباني، للتأكيد على دعمهم لمقاومة الكريلا ضد الاحتلال التركي، الساعة 11:00 ، (مرفق بالصور والفيديو).

- قال سيهنانون ديبو أن حلف الناتو سيدخل مرحلة جديدة بالتزامن مع القمة الـ 29، وأضاف: "الناتو بطور التجديد، وخلال القمة القادمة سوف تتضح خطوط ناتو الحمراء وسيتم رفض العديد من ملفات الدولة التركية".(مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

- أشارت زلال جكر إلى أن أحد المواقف الشعبية ضد الخيانة والاحتلال ظهر بقوة، عند اعتقال ممثلي الإدارة الذاتية وحزب الاتحاد الديمقراطية في نفس يوم مسيرة قامشلو، وقالت "الديمقراطي الكردستاني متورط حتى النهاية في القذارة التي تمارسها الدولة التركية بحق الشعب الكردي". (مرفق بالصور والفيديو).

- أوضحت نساء وسياسيات من مدينتي الرقة ومنبج أن ممارسات خلق الفتن من قبل القوى المعادية هي لوأد صوت الشعب والمرأة، وإفشال الثورة، وأشرن "من أولوياتنا الحفاظ على ثورتنا ومكتسباتها لمجابهة كافة أشكال النزاعات والإبادة".(مرفق بالصور والفيديو).

- أكدت الرئيسة المشتركة لمؤسسة اللغة الكردية أن حملة جمع التواقيع المطالبة بجعل اللغة الكردية لغة رسمية ولغة التعليم في شمال كردستان خطوة مهمة ومباركة، وأعلنت عن دعمهم للحملة حتى النهاية. (مرفق بالصور والفيديو).

- تعقد منسقية المرأة لشمال وشرق سوريا اجتماعها نصف السنوي الأول، في مدينة الرقة، الساعة 11:00 ، (مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

- أوضح عبد الكريم عمر أن سلطات الحزب الديمقراطي اعتقلت ممثلي الإدارة الذاتية في الوقت الذي تستقبل فيه ممثلي "الائتلاف السوري، المظلة السياسية لمرتزقة دولة الاحتلال التركي" وأكد أن مصير ممثليهم المعتقلين لا يزال مجهولاً منذ اعتقالهم. (مرفق بالصور والفيديو).

- أكد الرئيس المشترك لحركة المجتمع الديمقراطي غريب حسو من أن الاقتتال الداخلي بين الكرد أخطر بكثير من هجمات جيش الاحتلال التركي، وطالب الحزب الديمقراطي الكردستاني بعدم الوقوف إلى جانب العدو. (مرفق بالصور والفيديو).

ملفّ

- يعيش الشارع التونسي حالة غليان مستمرة بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية التي تسببت فيها حركة النهضة الإخوانية خلال السنوات العشر الماضية بعد فشل الإخوان الذريع في إدارة شؤون الدولة. (مرفق بالصور والفيديو).

العالم

- قال مراقبون إن التصعيد الروسي في شمال سوريا هدفه الضغط على تركيا قبل قمة بايدن وأردوغان المقبلة، فيما وجدت قطر نفسها مجدّدًا في مواجهة تبعات دعمها للجماعات الإرهابية وعلى رأسها مرتزقة جبهة النصرة، في حين لا تزال الأزمة اللبنانية معلقة دون حلول. (مرفق بالصور).

الشبيبة

- تخرج شبيبة كوباني في مسيرة مشاعل دعماً لمقاومة الكريلا في وجه هجمات جيش الاحتلال التركي على جنوب كردستان، الساعة 19:30 (مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

- نفى مسؤول محطات المياه في الرقة، عبدو عبد القادر، تلوث مياه الشرب في المدينة، وأكد أن المياه يتم تعقيمها وفلترتها في محطة الكسرات التي تغذي المدينة، في حين أكد عدم صلاحية مياه الشرب في الريف الشرقي للمدينة نتيجة اختلاط مياه الفرات بالبليخ والصرف الصحي لمدينة الرقة والذي يصب في النهر، ولكن هناك خطة لتبديل خط مياه الشرب من النهر لقناة الري. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA