مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 13-6-2020

- متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا.

- متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا.

-متابعة حملة "ردع الإرهاب" التي أطلقتها قوات سوريا الديمقراطية لملاحقة خلايا داعش بريف الحسكة ودير الزور. (مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

-قال مثقفون وساسة من إقليم عفرين إن اعتقال القائد عبد الله أوجلان كان استهدافاً للشعوب المضطهدة، وأشاروا إن الحرية تكمن في فهم فلسفته وعلى جميع الشعوب ان تدرك هذا الأمر. (مرفق بالصور والفيديو).

-أوضح الشيخ محمد قادري أنه على مكونات المنطقة الإدراك بأن الوحدة الوطنية الكردية ستكون لها نتائج إيجابية على مشروع الأمة الديمقراطية في مناطق الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، ويقوّي روابط أخوة الشعوب، وقال: "الشعب الكردي مؤمن بأخوة الشعوب في المنطقة وهو شعب يتبنى مبدأ المساواة بين كافة الشعوب".(مرفق بالصور والفيديو).

العالم

-يعاني لبنان حاليّاً أسوأ أزمة مالية واقتصادية في تاريخه، أزمة بدأت تتفاقم في الباطن خلال السنوات القليلة الماضية، وكان اللاجئين الأكثر تضرراً من هذه الأزمة. (مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

-قالت الناطقة الرسمية باسم مجلس المرأة في منبج وريفها ابتسام عبد القادر أن منسقية المرأة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا وخلال اجتماعها الدوري الأخير اتخذت عدة قرارات هامة بما يخص وضع المرأة في المنطقة، ومنها إنشاء دور حماية للمرأة, ودعم دور الأيتام, والعمل على الحد من انتشار ظاهرة الانتحار. (مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

-يوفر صنع اللبن، وبناء البيوت الطينية فرصة عمل للعديد من الشباب في ريف ناحية الشدادي، في مقاطعة الحسكة، خاصة وإن الأهالي يفضلون هذه الطريقة في البناء بعد ارتفاع سعر مواد البناء للمنازل الإسمنتية. (مرفق بالصور والفيديو).

-قبل أكثر من ثلاثة عقود، غمرت مياه سد السفان قرية "جلو" في منطقة ديرك بشكل كامل، فتم ترحيل سكانها إلى منطقة قريبة، ولم تف الحكومة السورية بوعودها للأهالي، حيث لا تزال القرية تفتقر إلى المرافق الخدمية الأساسية. (مرفق بالصور والفيديو).

-أنهت بلدية الشعب في رطلة أهم مشاريعها الخدمية لعام 2020 في المنطقة، وتستكمل باقي مشارعيها بمشاركة واسعة من أهالي المنطقة من خلال العمل المشترك، لضمان عودة الحياة الخدمية بأسرع وقت وازدهارها مرة ثانية. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA