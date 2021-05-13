مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 13-5-2021

- أكد بشير ملا نواف أن تركيا تسعى إلى احتلال باشور كردستان وإنهاء حركة التحرر الكردستانية بحجة وجود قوات الكريلا في المنطقة، مشددًا على ضرورة وحدة الصف الكردي للوقوف ضد هجمات الاحتلال التركي.(مرفق بالصور والفيديو).

- دعت منظمة حقوق الإنسان في إقليم الجزيرة جميع المنظمات الحقوقية والأمم المتحدة بالضغط على تركيا "قبيل وقوع كارثة بيئية تهدد حياة ملايين الناس"، مؤكدة أنهم بصدد إعداد تقرير مفصل عن واقعة خفض منسوب نهر الفرات لتقديمها إلى المنظمات الحقوقية العالمية. (مرفق بالصور والفيديو).

- أكد أبناء مقاطعة قامشلو استمرارهم في المقاومة والكفاح في الساحات حتى تحقيق الحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان، وأوضحوا أن العزلة لن تثنيهم عن مواصلة النضال من أجل تحقيق مشروع الأمة الديمقراطية. (مرفق بالصور والفيديو).

- جدد مدرسو وطلبة عفرين العهد على مواصلة تطوير اللغة الكردية، وأوضحوا أن اللغة من أهم عناصر الهوية الثقافية لأي شعب، مشددين على ضرورة الحفاظ عليها وحمايتها من الاندثار. (مرفق بالصور والفيديو).

كردستان

- أعلنت أحزاب كردية في روج آفا تلقيها دعوة المؤتمر الوطني الكردستاني لحضور كونفرانس "ضد الاحتلال"، وأكدت أنها ستشارك في الكونفرانس، ودعت كافة الفعاليات السياسية والاجتماعية والثقافية إلى المشاركة. (مرفق بالصور والفيديو).

- دعا مثقفو حلب جميع الأحزاب الكردية إلى إعلان الوحدة فيما بينها والالتفاف حول القضية الكردية لمواجهة مخطط الإبادة الذي تسعى إليه تركيا بحق الشعب الكردي، موضحين أن ردود الفعل الخجولة لحكومة إقليم كردستان يمنح تركيا الضوء الأخضر لارتكاب المزيد من الجرائم بحق الكرد. (مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

- أعربت أمهات الكريلا اللواتي يخرجن كل أربعاء لدعم مقاومة أبنائهن من قوات الدفاع الشعبي، عن تضامنهن ودعمهن لأسرة شنيشار، مطالبات المنظمات الحقوقية والإنسانية بمحاسبة الفاعلين وشدّدن على ضرورة أن تأخذ العدالة مجراها. (مرفق بالصور والفيديو).

- تتحدى نساء ناحية شيراوا التابعة لمقاطعة عفرين، القصف التركي اليومي على الناحية، ويخرجن إلى الحصاد جنبًا إلى جنب مع أزواجهن، في مشهد يجسد الحياة الكومينالية ومدى عمق الارتباط بالأرض. (مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

- دعا رئيس حزب سوريا المستقبل، إبراهيم القفطان، حكومة دمشق إلى الحوار والاعتراف بالإدارة الذاتية بدلًا عن الاتفاق مع تركيا في إثارة الفتن، وأكد أن الجذور التاريخية للعلاقة الوثيقة بين مكونات المنطقة هي سبب قوة الإدارة الذاتية ونجاحها. (مرفق بالصور والفيديو).

ملفّ

- عادت حكومة العراق مجدداً إلى المماطلة في ملف إجلاء رعاياها من مخيم الهول شرق سوريا، بالرغم من موافقة الإدارة الذاتية على شروط الحكومة العراقية، وبالرغم من تأكيد الأمم المتحدة لرعايتها لموضوع الإجلاء ومتابعة أوضاعهم ضمن الأراضي العراقية. (مرفق بالصور).

المجتمع والحياة

- أكد أبناء المكون العربي في ناحية تربه سبيه أن هناك أيادي خارجية دائماً تحاول اللعب على الوتر الطائفي والقومي في المنطقة لبث الفتنة والقضاء على السلم الأهلي وأخوة الشعوب التي تتمتع بها مناطق الإدارة الذاتية، منوهين أن شعوب المنطقة باتت مدركة لهذه المخططات ولن تنجر خلفها. (مرفق بالصور والفيديو).

- يغلب الحنين لبهجة العيد وأمنيات العودة إلى الديار على المُهجّرين قسرًا نتيجة الاحتلال التركي لمناطقهم، ويسعون جاهدين إلى إسعاد أطفالهم في العيد وإدخال البهجة والسرور إلى قلوبهم. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA