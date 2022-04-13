مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 13-4-2022

-ينظم مجلس عوائل الشهداء في ناحية عامودا مسيرة لاستنكار "خيانة حزب الديمقراطي الكردستاني" ستنطلق المسيرة في ساحة الشهيد جهاد الساعة 11:30 (مرفق بالصور والفيديو).

-يخرج شبيبة كوباني في مظاهرة منددة "بخيانة الديمقراطي الكردستاني وعمالته لتركيا" انطلاقا من حديقة 19 تموز في مدينة كوباني. الساعة 20:00 (مرفق بالصور والفيديو).

-يعقد حزب سوريا المستقبل ندوة حوارية بريف دير الزور الغربي عن عمق العلاقة العربية الكردية وأثرها وتأثيرها على السلم الأهلي. (مرفق بالصور والفيديو).

-يستذكر حزب الاتحاد الديمقراطي PYD الإداري في حزبه شمس الدين ملا إبراهيم في ذكرى السنوية الاولى لوفاته، وذلك في مركزها بمدينة الحسكة الساعة 11:00. (مرفق بالصور والفيديو).

أوضح أهالي ريف دير الزور الشرقي أن العزلة المفروضة على القائد أوجلان هي انتهاك صارخ بحق الإنسانية، مؤكدين أنه المنطقة استقرت بفكره، وجميع مكوناتها تتعايش مع بعضها البعض، لافتين إلى أن حل مشاكل الشرق الأوسط يكمن في تطبيق فكر القائد. (مرفق بالصور والفيديو).

أكد حمدان العبد أن الدولة التركية المحتلة تبحث عن ذرائع لشن هجمات جديدة على شمال وشرق سوريا، وعبر عن استعدادهم لمجابهة الهجمات التركية من أجل الحفاظ على وحدة سوريا. (مرفق بالصور والفيديو).

قالت رئيسة مجلس حزب سوريا المستقبل في منبج وريفها، عذاب العبود، أن تحويل السوريين إلى مرتزقة من قبل دول تتحكم بمسار الصراع في سوريا، وفي مقدمتها الدولة التركية المحتلة، تعمق حالة التمزق في البلاد. (مرفق بالصور والفيديو).

كردستان

بحثت عضوة منسقية مؤتمر ستار في روج آفا، في محاولات تركيا الاستفادة من الحرب الروسية الأوكرانية، وقالت إنها تخطط لشن هجمات على مناطق الدفاع المشروع وشمال وشرق سوريا واحتلال المزيد من الأراضي بتواطؤ مع الحزب الديمقراطي الكردستاني. (مرفق بالصور والفيديو).

دعا رئيس مكتب الحزب الجمهوري الكردستاني في الحسكة إلى إنشاء هيئة لمكافحة الفساد والكشف الدقيق على حسابات المسؤولين في باشور كردستان، على خلفية ورود تقارير عن تورط قسم من عائلة البرزاني في جرائم سرق أموال الشعب. (مرفق بالصور والفيديو).

قال أهالي حي الأشرفية في حلب إن حزب العمال الكردستاني (PKK) هو حزب إنساني يدافع ويناضل من أجل الشعب الكردي وقضيته، ودعوا إلى إزالة اسمه من "قائمة الإرهاب".(مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

أدت النساء الكرديات أدواراً مهمة في المجتمع والسياسة عبر التاريخ بشقيه القديم والحديث، وتركن بصمات غيّرت مجرى التاريخ، من بينهن، الأميرة ضيفة خاتون، التي يرجع إليها الفضل في نحت ملامح المدينة القديمة لحلب السورية. (مرفق بالصور والفيديو).

العالم

أكد المحلل السياسي الليبي، محمد الحسوني، أن باشاغا والدبيبة سيخسرون الشارع الليبي بسبب أفعالهم ووعودهم الكاذبة وبسبب التجارب السابقة التي عاصرها الشارع الليبي معهم. (مرفق بالصور).

المجتمع والحياة

لم تكن قذائف الاحتلال التركي وحصار حكومة دمشق عائقاً أمام مواصلة العم محمد قدي عمله في الزراعة، بمقاطعة الشهباء، لحبه للأرض وإصراره على التمسك بها، على الرغم من أن المرتزقة قطعوا جميع أشجاره في عفرين. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA