مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 13-4-2021

- أشار مواطنون من ناحية عين عيسى إلى أن الصمت الدولي هو من سمح لتركيا بإقامة حدود مصطنعة في ريف ناحية عين عيسى بهدف اقتطاع الأراضي السورية وضمها إليها.(مرفق بالصور والفيديو).

- قال نازحون إلى ناحية تل تمر: إنّ المنظمات تعلّق لافتات تحثّ على الوقاية من فيروس كورونا، لكنّها تتناسى حتى تقديم المنظفات والمعقمات، مؤكّدين: "لو أن حياتنا تهمهم لكانوا قدموا المستلزمات الصحية على الأقل".(مرفق بالصور والفيديو).

- قال إداري في الهلال الأحمر الكردي: إنّ الموجة الثالثة من فيروس كورونا تصيب جميع الفئات العمرية، ودعا الجميع إلى الالتزام بإجراءات الوقاية. (مرفق بالصور والفيديو).

كردستان

- الأربعاء يوم فاضل، خلقه الملك فخر الدّين من العشق والقلب، لم يعرف للراحة والغفلة معنى حينها، فالأربعاء يوم بدون حساب، وهذا الجواب جاء من الملائكة، تُفتح فيه أبواب الخير من الشروق إلى الغروب. (مرفق بالصور).

المرأة

- مرةً أخرى تعلن دولة الاحتلال التركي عن عقليتها العنصرية والذكورية واستهدافها للنساء بانسحابها من اتفاقية "إسطنبول"، ليبقى السؤال المطروح عاجزاً عن إيجاد جواب حول أي بند من بنود القانون التركي سيحمي النساء في البلاد؟.(مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

- قال نائب الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي لشمال وشرق سوريا جوزيف لحدو إن تركيا تستخدم حرب المياه للضغط على الشعب السوري، كما أشار إلى أن الحكومتين السورية والعراقية لم تحركا ساكنًا تجاه ممارسات تركيا. (مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

- يستقبل مسلمو شمال وشرق سوريا شهر رمضان الفضيل بحركة خفيفة في الأسواق، نتيجة الحظر الكلّي المفروض على مناطق شمال وشرق سوريا في ظل انتشار جائحة كورونا. (مرفق بالصور والفيديو).

- يدير يونان يوسف مشروعًا زراعيًّا صغيرًا في تل تمر أضاف إليه أصنافًا لم يسبق زراعتها في الناحية، ويقول إن غلاء الأسعار دفعه إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA