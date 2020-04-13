مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 13-4-2020

- متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا.

- متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا.

ما زالت مناطق الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا خالية من حالات الإصابة بفيروس كورونا, مع دخول حظر التجوال يومه الـ 22 رغم عدم تقديم منظمة الصحة العالمية لأية مساعدة للمنطقة، واستهتار الحكومة السورية والنظام التركي بحياة السكّان. (مرفق بالصور)

يستمر أهالي قرى عين عيسى الواقعة على خطوط التماس مع الاحتلال التركي ومرتزقته في القيام بأعمالهم اليومية رغم الظروف الصعبة التي يعيشونها، وتعرضهم للقصف العشوائي بكافة الأسلحة، مؤكدين على المقاومة والصمود في أرضهم وعدم التخلي عنها. (مرفق بالصور والفيديو)

تتعامل خلية الأزمة في شمال وشرق سوريا بعين الإنسانية مع الوافدين إلى المنطقة والمصابين بأمراض مزمنة، الذين تحتاج حالتهم الصحية إلى رعاية خاصة، بعد إعلان حظر التجوال، وخاصة المصابون بمرض السرطان. (مرفق بالصور والفيديو)

حرصاً على سلامة أهالي أحياء الشيخ مقصود والأشرفية يتخذ المجلس الصحي إجراءات خاصة مع 35 عسكريّاً مسرّحاً من الخدمة الإلزامية، وأصدر قراراً بمنع دخول أي زائر قادم من مناطق أخرى إلى الحي. (مرفق بالصور والفيديو)

سياسة

تستمر الأطراف المتصارعة في الشمال السوري وعلى رأسها تركيا, بإرسال المزيد من التعزيزات العسكرية إلى المنطقة وذلك على الرغم من الاتفاق المبرم مع روسيا الذي يبدو أنه على المحك؛ فإلى أين تسير الأحداث؟(مرفق بالصور)

المجتمع والحياة

ضمن سلسلة المبادرات الخيرية التي يقوم بها أهالي شمال وشرق سوريا في ظل انتشار فيروس كورونا, مواطن من مدينة الحسكة يعفي الأهالي من دفع رسوم الأمبيرات لمدة شهر. (مرفق بالصور والفيديو)

باشر أصحاب الحصادات الزراعية في مدينة الحسكة بالصيانة الموسمية استعداداً لموسم الحصاد في ظل حظر التجوال, وطالبوا الجهات المعنية بتسهيل حركة مرورهم داخل المدينة وخفض أسعار قطع التبديل. (مرفق بالصور والفيديو)

ANHA