مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 13-3-2022

يشيع أهالي ناحية ديرك التابعة لمقاطعة قامشلو جثمان الشهيد أحمد كاباري إلى مزار الشهيد خبات ديرك، وذلك في تمام الساعة الـ 10:00.( مرفق بالصور والفيديو).

ينظم مجلس سوريا الديمقراطية ندوة حوارية في مدينة الرقة بمناسبة الذكرة الثامنة عشر لانتفاضة 12 آذار بعنوان "انتفاضة 12 أذار ودورها في الثورة السورية" (مرفق بالصور والفيديو)

تفتتح حركة الطلبة الديمقراطيين في الطبقة مركز الشهيدة فيان كوباني لحركة الطلبة في منطقة الطبقة (مرفق بالصور والفيديو)

تنظم الإدارة المدنية الديمقراطية في منبج فعالية بمناسبة الذكرى الخامسة لتأسيسها تحت شعار "بإرادتنا وجدت إداراتنا", الساعة 11.00 (مرفق بالصور والفيديو)

أوضح سياسيون وشهود عيان أن شرارة انتفاضة 12 آذار لم تخمد؛ بل استمرت لتتجسد في ثورة 19 تموز على أسس ديمقراطية رغم الهجمات ومحاولات الفتنة التي تستهدف شعب المنطقة.( مرفق بالصور والفيديو).

أكد الرئيس المشترك لمكتب الدفاع الذاتي في منبج وريفها، حسين العوني، أن واجب الدفاع الذاتي يقع على عاتق كل فرد من أفراد المجتمع، مما يستدعي تكاتفهم، لأن المجتمع المتماسك يستطيع أن يواجه أي تهديد يمس أمنه.( مرفق بالصور والفيديو).

العالم

أفادت تسريبات من دمشق بإضافة مواد تتعلق بتشديد العقوبات على كل مَن أنشأ موقعاً إلكترونياً أو نشر أخباراً تؤدي إلى زعزعة النقد وأسعار الصرف في المنطقة، في حين أجرى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اتصالاً هاتفياً مع نوري المالكي زعيم ائتلاف دولة القانون، في خطوة اعتبرتها أوساط سياسية عراقية غير مفاجئة.

تقرير

لاقى السوريون في المناطق الخاضعة لسيطرة حكومة دمشق النصيب الأقسى من تدهور الاقتصاد العالمي، جراء التحرك العسكري الروسي في أوكرانيا، إذ وصلت أسعار السلع الأساسية إلى مستوى غير مسبوق، وعزا الباحث في الاقتصاد السياسي يحيى عمر الأسباب إلى اعتماد حكومة دمشق الكبير على الواردات الروسية وتفشي الفساد والاحتكار، وسط غياب الرقابة.

المجتمع والحياة

يسعى مجلس مقاطعة كري سبي إلى تقديم الدعم للقطاع الزراعي ضمن إمكاناته المتاحة في ظل الجفاف الذي تمر به المنطقة بشكل عام، فيما أوضح القائمون على العمل أسباب تأخر الدعم في وقته المحدد .( مرفق بالصور والفيديو).

ANHA