مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 13-3-2021

-يدلي اتحاد الكادحين في شمال وشرق سوريا بيانا إلى الرأي العام حول المؤامرة الدولية على القائد عبدالله اوجلان في مدينة قامشلو، الساعة 11:00 .(مرفق بالصور والفيديو).

-دعا عدد من أهالي مدينة قامشلو إلى حرية القائد عبدالله أوجلان، كما ناشدوا لتصعيد النضال من أجل تأمين الحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان. (مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

-يصادف اليوم الذكرى السنوية التاسعة لاستشهاد الناشطة في اتحاد ستار سابقًا (مؤتمر ستار حاليًّا) كوله سلمو، التي كرّست نصف عمرها في إيصال فكر القائد عبد الله أوجلان الذي تأثرت به إلى الأهالي، وانتفضت لتحرير المرأة وتخليص الشعب من الأنظمة التي طمست هويته. (مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

-منذ بداية الأزمة السورية الدولة الروسية تلعب دورًا رئيسًا في الملف السوري، كونها كانت الداعمة الأولى حتى اللحظة لحكومة دمشق، ولكن سياستها في الفترة الأخيرة انصبت في مصلحة دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها، وهنا يُطرح السؤال: إلى جانب من تقف روسيا، تركيا أم الشعب السوري؟(مرفق بالصور والفيديو).

كردستان

-شجب أهالي ديرك استقبال البرزاني لرئيس ما يسمى بالائتلاف السوري نصر الحريري، مؤكدين أن زيارة الحريري إلى باشور كردستان يأتي في سبيل تمزيق وحدة الصف الكردي".(مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

-تستمر الدولة التركية في سياساتها العدائية ضد الشعب في شمال وشرق سوريا، واحدى هذه السياسات هي حسر مياه نهر الفرات ما يهدد بخسارة الموسم الزراعي في سرير الفرات، وبيّن مهندس عامل في السد أن المياه ابتعدت مسافة 300 متر عن سرير النهر. (مرفق بالصور والفيديو).

-تشهد منطقة الرقة ركودًا في تجارة المواشي وانخفاضًا في أسعارها، نتيجة الجفاف الذي حلَّ بها جراء قلة هطول الأمطار هذا العام، فيما تتدارك لجنة الزراعة الأمر، بتوزيع الأعلاف على مربي الثروة الحيوانية. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA