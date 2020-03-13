مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 13-3-2020

-متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا.

-متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا.

-يتوافد أهالي عفرين و الشهباء إلى خيمة عزاء الشهيد زنار آمد في قرية بابنس التابعة لناحية الاحداث بمقاطعة الشهباء، الساعة 11:00. (مرفق بالصور والفيديو).

-يعقد حزب سوريا المستقبل مؤتمرا لأهالي ريف الباب الشرقي المحرر لانتخاب مجلس للحزب في المنطقة، الساعة 11:00(مرفق بالصور والفيديو).

-قال القيادي في قوات سوريا الديمقراطية عزيز غربيسان إن قوات الحكومة السورية والقوات الروسية لا ترد على هجمات الاحتلال التركي ومرتزقته ضد مواقعهم، مؤكداً أن قوات الاحتلال يستهدفون المدنيين في ريف عين عيسى. (مرفق بالصور والفيديو).

-أكد مسؤول في حزب سوريا المستقبل عقد 26 مؤتمراً للنواحي في مناطق شمال وشرق سوريا، وأوضح أن المرحلة المقبلة هي إجراء مؤتمرات الأفرع في المحافظات، وأشار إلى قرب انعقاد المؤتمر العام للحزب. (مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

-أكد شيخ عشيرة العبيدات في دير الزور رفض العشائر العربية للاحتلال التركي، وبيّن أن حل الأزمة في سوريا يكمن في الحوار السوري - السوري بعيداً عن التدخلات الخارجية. (مرفق بالصور والفيديو).

-قال عضو المجلس العام في حزب الاتحاد الديمقراطي أحمد خوجة إن الهدف الأساسي للحزب هو تحقيق الوحدة الكردية لبناء سوريا ديمقراطية لامركزية. (مرفق بالصور والفيديو).

-قال الرئيس المشترك لمجلس حركة المجتمع الديمقراطي في إقليم الفرات شيخ أحمد حمو بأن الشعب السوري والرأي العام العالمي يدرك أن تركيا هي دولة احتلال على الأراضي السورية، مشدداً على ضرورة العمل على إخراج تركيا من سوريا. (مرفق بالصور والفيديو).

-قال عزيز علي إن تركيا تمر بأزمة كبيرة, وعند مرورها بالأزمات الكبيرة تسمح باللقاءات مع القائد عبدالله أوجلان، "لأنها تعرف جيداً بأن القائد هو قوة الحل لكل الأزمات".(مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

-تقول بعض المُهجرات إن الاحتلال يستهدف القرى المأهولة بالسكان يومياً، وأن الوضع لم يعد يُحتمل، وأن وجودهن في المُخيمات سببه الاحتلال وأملهن كبير بالعودة إلى قراهن قريباً. (مرفق بالصور والفيديو).

-تسعى الجمعيات الزراعية الخاصة بالمرأة في مدن إقليم الجزيرة إلى إيلاء الاهتمام بالمرأة لتعزيز دورها اقتصادياً، وتأمين دخل إضافي بهدف تعزيز دور المرأة في تنمية الاقتصاد. (مرفق بالصور والفيديو).

-برعت في فن الخياطة منذ التسعينات، وعملت جاهدةً لتحافظ على تراث وثقافة الكرد، وحيدة محمد رغم تهجيرها لمراتٍ عدة تصر على الخياطة وتُعلّم الشابات حياكة الزي العفريني. (مرفق بالصور والفيديو).

الثقافة والفن

ـ يعقد مجموعة من الكتاب والمثقفين مؤتمراً صحفياً للإفصاح عن تأسيس لجنة تحضيرية للاجتماع العام للمتنورين في روج آفا، وذلك في حديقة القراءة بمدينة قامشلو الساعة الـ 11.00. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA