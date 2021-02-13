مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 13-2-2021

- متابعة مجريات الأحداث الّتي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريّا.

- متابعة الفعاليّات والنّشاطات في شمال وشرق سوريّا.

-يستذكر مجلس عوائل الشهداء في ناحية تربه سبيه ١١ شهيدا، ممن استشهدوا في مناطق مختلفة، وتقام المراسم في صالة النادي السياحي الساعة 10:00. (مرفق بالصور والفيديو).

-تستمر خيمة اعتصام اتحاد الشبيبة الثورية في ناحية ديرك بيومها الثاني وسط استقبال الوفود، الساعة 11:00(مرفق بالصور والفيديو).

- يلقي الباحث والأكاديمي الاقتصادي د. محمد شوقي محاضرة عن الدور التنموي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الجزيرة وذلك في صالة جامعة روج آفا بمدينة قامشلو في تمام الساعة 11:00(مرفق بالصور والفيديو).

-قال إداريون في إدارة الطبقة المدنية الديمقراطية إن القائد عبدالله "معتقل بجسده وليس بفكره"، مؤكدين أن "شعوب شمال وشرق سوريا تنهل اليوم من مخطوطاته وكتبه وتطبق أخوة الشعوب والأمة الديمقراطية على أرض الواقع".(مرفق بالصور والفيديو).

حوار

-أوضح المحامي أوزغور فايق أرول "محامي القائد أوجلان" أن نظام سجن إيمرالي تم بناؤه على شروط فرض العزلة، والآن في تركيا وخلال كل حدث سياسي وقانوني يطرح هذا السؤال ``كيف سيؤثر هذا الوضع على إيمرالي؟'' وأكد على ضورة إلغاء هذا نظام عن إيمرالي بأي شكل كان. ".(مرفق بالصور).

سياسة

-طالب عضو هيئة الأعيان في شمال وشرق سوريا حكم خلو، الحزب الديمقراطي الكردستاني بعدم المشاركة في الهجوم التركي على منطقة غاري في مناطق الدفاع المشروع(مديا)، ودعا الشعب الكردي إلى مساندة مقاومة قوات الدفاع الشعبي في وجه المحتلين. (مرفق بالصور والفيديو).

كردستان

-قال رئيس تحرير مجلة الشرق الأوسط الديمقراطي صلاح مسلم بأن الوضع الحالي للإعلام مزرٍ وأنه كان على سلطات باشور ألا تخاف من الإعلام وأن تحذوا حذو القانون. (مرفق بالصور والفيديو).

-قال وجيه عشيرة الحوس الشيخ دحام الشبلي، إن الهجوم على غاري تهديد لكل مناطق شمال وشرق سوريا، ولفت إلى أنه "بتواطؤ من العراق وكردستان"، داعيًا العشائر العربية والكردية في العراق إلى "الوقوف ضد تركيا الغازية ومحاولات تمددها".(مرفق بالصور والفيديو).

-أكد الأهالي أن قوات الدفاع الشعبي هي الوحيدة القادرة على دحر الاحتلال التركي من كردستان، وعبّروا عن مساندتهم لها، ودعوا الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى الكف عن التواطؤ مع الاحتلال التركي. (مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

-قالت نساء إن "الاحتلال التركي ومرتزقة داعش وجهان لعملة واحدة، يهدفان إلى زرع الفتنة وزعزعة الأمن والنيل من إرادة المرأة"، وأكدن أنهن "مصممات على المضي قدمًا في نضالهن، ولن يتخلين عن مشروعهن مهما كلفهن الثمن غاليًا".(مرفق بالصور والفيديو).

ANHA