مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 13-12-2021

ـ لليوم الـ70 على التوالي تستمر فعالية الاعتصام بجانب معبر سيمالكا لمطالبة الحزب الديمقراطي الكردستاني بالكف عن سياساته التي تخدم العدو وتسليم جثامين الشهداء إلى ذويهم. (مرفق بالصور والفيديو).

-تستمر اعمال الاجتماع الختامي للجنة الموسعة لصياغة العقد الاجتماعي لشمال وشرق سوريا في يومه الثالث والاخير حسب ما هو مقرر، (مرفق بالصور والفيديو).

يستمر دوري بطولة عائدون التي نظمت من قبل لجنة مهجري منطقة سري كانيه، بمباراة ودية بين فريقي " دجلة وصلاح الدين، الساعة 04:00، (مرفق بالصور والفيديو).

يخرج دفعة جديدة من قاطني مخيم الهول في اطارة رحلات العودة، التي اعلنتها الادارة الذاتية للراغبين بالخروج من المخيم الساعة 14:00 ، (مرفق بالصور والفيديو).

انتقد الرئيس المشترك لاتحاد المثقفين في مدينة منبج وريفها، أحمد اليوسف، الصمت الدولي حيال الجرائم التي ترتكبها دولة الاحتلال التركي وعمليات التغيير الديمغرافي في المناطق السورية المحتلة، ولفت إلى أن الهدف التركي هو تغيير الملامح الحقيقية لتلك المناطق. (مرفق بالصور والفيديو).

كردستان

أكد عضو الهيئة التنفيذية لحزب الاتحاد الديمقراطي، أحمد شيخو، بأن الصمت الدولي يشجع تركيا على ارتكاب المجازر بحق المدنيين، وما يحصل في شنكال من اعتداءات تركية وظهور خلايا مرتزقة داعش في كركوك وبعض مناطق باشور (جنوب كردستان) مخطط له مسبقاً ويعيد الذاكرة لأحداث 2014. (مرفق بالصور والفيديو).

أكد أهالي مقاطعة كوباني أن دولة الاحتلال التركي تهدف بهجماتها إلى إبادة الشعب الكردي، مؤكدين على دعم مقاومة شنكال، وذلك على خلفية استهدافها مجلس الشعب في خانصور والرئيس المشترك للمجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية في شنكال، مروان بدل. (مرفق بالصور والفيديو).

أعرب شقيق أحد مرتزقة روج عن سخطه لوجود الأخيرة في مناطق الدفاع المشروع، مبيناً أن الحزب الديمقراطي الكردستاني شكّل هذه المجموعة المرتزقة تحت مسمى كردي وبصبغة كردية؛ لاحتلال الأراضي الكردية ودفع المنطقة إلى اقتتال داخلي. (مرفق بالصور والفيديو).

دعت أسر مقاتلي الدفاع الشعبي HPG في شمال وشرق سوريا الحزب الديمقراطي الكردستاني PDK إلى التخلي عن خيانة الكرد، والكف عن الانجرار وراء سياسة دولة الاحتلال التركي المعادية للشعب الكردي، مطالبة بتسليم جثامين الشهداء لذويهم، وأكدت عدم تراجعها حتى استلام الجثامين. (مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

تشارك النساء في لجنة صياغة مسوّدة العقد الاجتماعي الجديد لشمال وشرق سوريا بنسبة 50% من مجموع أعضاء اللجنة. وتقول عضوات لجنة صياغة العقد، إن هذا التمثيل يضمن للمرأة كامل حقوقها. (مرفق بالصور والفيديو).

شبيبة

-بهدف المطالبة بكسر العزلة على القائد أوجلان، واستنكار سياسات الديمقراطي الكردستاني، ودعم مقاومة قوات الكريلا بوجه هجمات الاحتلال التركي، يطلق اتحاد الشبيبة الثورية السورية، وحركة المرأة الشابة، مسيرة راجلة طويلة تبدأ من قامشلو وتنتهي في معبر سيمالكا عند خيمة الاعتصام والتي ستستمر 3 أيام. (مرفق بالصور والفيديو).

العالم

يدفع الأتراك اليوم ضريبة السياسات الخاطئة والأطماع الاحتلالية والمغامرات الخارجية لرجب أردوغان الذي يحلم بأن يصبح امبراطوراً عثمانياً. هذه الضريبة انعكست على الاقتصاد التركي الذي يعاني من أزمات متلاحقة في وقت أكد فيه مختص في الشأن التركي أنه لا آمال في أن يتعافى الاقتصاد التركي في القريب العاجل.

أصدر وزير العمل اللبناني قرارًا يقضي بالسماح للفلسطينيين المولودين على الأراضي اللبنانية بالعمل في مهن كانت محظورة عليهم سابقًا. وبعد أن تلقف اللاجئون الفلسطينيين القرار بترحيبٍ واسعٍ، ومعربين عن أملهم بانتهاء فصول التّمييز الإنساني، عاود الوزير وتراجع عن قراره بذريعة أن القرار فهم خطأ. فيما ندّد مسؤولون لبنانيون بالخطوة، مشيرين إلى أن ذلك يعني مزاحمة المواطنين في سوق العمل.

ANHA