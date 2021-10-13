مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 13-10-2021

ـ لليوم التاسع على التوالي، يستمر أهالي إقليم الجزيرة بالتوافد إلى خيمة الاعتصام التي نصبت أمام معبر سيمالكا للاحتجاج ضد سياسات الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يرفض تسليم جثامين الشهداء لذويهم. (مرفق بالصور والفيديو).

ـ يشيع أهالي مدينة قامشلو جثمان الشهيد مصطفى حنان عضو قوى الأمن الداخلي، والشهيدة المقاتلة في حركة حرية كردستان زنارين ولات إلى مثواهما الأخير، وذلك في مزار الشهيد دليل ساروخان بمدينة قامشلو، الساعة 4:00 (مرفق بالصور والفيديو).

تقام اليوم مراسم استذكار الشهيد سعد أحمد مراسل وكالة أنباء هاوار، وذلك في مزار الشهداء بناحية تل تمر، فيما ينظم مجلس عوائل الشهداء في ناحية تل تمر مراسم استذكار للشهداء، ممن استشهدوا في شهر تشرين الأول، وذلك في مركز المؤسسة بالناحية، الساعة 11:00(مرفق بالصور والفيديو).

أوضح علماء الاجتماع والنشطاء الكولومبيون أن النضال الذي قاده القائد عبد الله أوجلان ينعكس اليوم على نضالهم أيضاً، وأكدوا على ضرورة تحقيق الحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان. (مرفق بالصور والفيديو).

يحيي الشهيد الصحفي سعد أحمد بوثائق نقلها من مدينة منكوبة، استُشهدت فيها ذاكرة السوريين، لما عايشه أهالي شمال وشرق سوريا، وما تعرضوا له من محاولة إنهاء للوجود مع بدء هجمات جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في الـ 9 من تشرين الأول/أكتوبر2019. (مرفق بالصور والفيديو).

أشار أهالي مدينة كوباني إلى أن دولة الاحتلال التركي تهدف إلى إبادة الشعب الكردي باستخدام الأسلحة الكيماوية، مستنكرين الصمت الدولي حيال جرائم تركيا. (مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

استبعد رياض درار الرئيس المشترك لمجلس سوريا الديمقراطية أن تتجرأ تركيا على احتلال المزيد من الأراضي السورية، مشيراً إلى أن التصعيد يأتي للحفاظ على الاستمرارية وإشغال الشارع التركي. (مرفق بالصور).

طالب السياسي السرياني غبرئيل شمعون المجتمع الدولي بوضع حد لجرائم الاحتلال التركي في شمال وشرق سوريا، وحث الأهالي على مشاركة القوات العسكرية في المقاومة والتصدي لهجمات المحتلين. (مرفق بالصور والفيديو).

ترى رئيسة مجلس حزب سوريا المستقبل في منبج وريفها، عذاب العبود، أن استهداف تركيا للشهيدة هفرين خلف "كان استهدافاً لمشروع إنساني يبني الإنسان، ويؤسس لبناء مجتمع ديمقراطي أخلاقي وسياسي يحقق المساواة والعدالة، ويحفظ ما تبقّى من سوريا ويبنيها، وأيضاً كان استهدافاً لروح المرأة، التي كان لها الدور الأكبر في محاربة الإرهاب".(مرفق بالصور والفيديو).

كردستان

لا تتردد تركيا في استهداف الكرد وخلق الفتن بينهم، مستخدمة الحزب الديمقراطي الكردستاني ومسلّحيه ضد الكرد وحركة حرية كردستان منذ عقود، فيما يستمر الديمقراطي الكردستاني باتباع نهج الخيانة. (مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

مثّلت الأم عقيدة التي استشهدت إثر هجوم الاحتلال التركي على قافلة مدنية كانت متوجهة لدعم ومساندة المدنيين العزل في مدينة سري كانيه، مثالاً للمرأة الحرة المقدامة في مواجهة التهديدات، حتى وإن طالتها. كما بذلت جهوداً حثيثة في قضية تحرير المرأة. (مرفق بالصور والفيديو).

الثقافة والفن

- تنطلق في مدينة كوباني فعاليات مهرجان الشهيد باور الثاني الذي تنظمه حركة الشبيبة الثورية السورية وذلك في تمام الساعة 14:00 (مرفق بالصور والفيديو).

الشبيبة

ينظم اتحاد المرأة الشابة تظاهرة في الرقة رفضاً للعزلة المفروضة على القائد عبدالله أوجلان والمؤامرة الدولية التي حيكت ضده. (مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

يواجه مستوصف مخيم مهجّري كري سبي صعوبةً في تأمين المستلزمات الطبية لكافة الحالات المرضية التي ترده بشكل يومي، وخصوصاً حالات الإصابة بكورونا، فيما ناشدت إدارته تقديم الدعم بما يضمن تقديم الرعاية الصحية لكافة المرضى. (مرفق بالصور والفيديو).

ينتظر مشفى الشعب في ناحية الشدادي كوادره الطبية للدخول في الخدمة، بعد أكثر من عام من أعمال الترميم لإعادة تأهيله، ووسط صعوبات تعانيها هيئة صحة في مقاطعة الحسكة لتأمينها. (مرفق بالصور والفيديو).

أعرب أهالي ريف الدير الزور عن سخطهم من استمرار تركيا بحبس مياه نهر الفرات وتجويع الشعوب الذي يقتات عليه دون أن تأبه لأي شيء، ووصفوا هذه الجريمة بالأقذر من ضمن الجرائم المستمرة ضد الشعب السوري منذ أكثر من عقد. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA