مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 13-10-2020

متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا.

متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا.

-تحت رعاية المؤتمر الإسلامي الديمقراطي في شمال وشرق سوريا، المؤسسة الدينية للمرأة المسلمة في الحسكة تنظم ندوة حوارية بعنوان "الأديان وجريمة الانتحار" وتتضمن أسبابها- حلولها ونتائجها، في المعهد الشرعي بحي المشيرفة، الساعة 11:00، مرفق (بالصور والفيديو).

-تنظم لجنة الثقافة والفن في مقاطعة الحسكة فعالية بالذكرى السنوية لاحتلال سري كانيه وكري سبي/ تل أبيض، واستذكار استشهاد مراسل وكالة أنباء هاوار سعد أحمد، في قرية تل نصري، الساعة 11:00، مرفق (بالصور والفيديو).

-تنظم حركة الشبيبة الثورية السورية مهرجان الشهيد باور آكر الأول للشبيبة في غابة مدينة كوباني وذلك في الساعة 11:00 (مرفق بالصور والفيديو).

-ينظم منتدى حلب الثقافي في حي الشيخ مقصود أمسية شعرية للهواة، في قاعة الاجتماع الواقعة بالقسم الغربي من الحي، وذلك في الساعة 17:00. مرفق (بالصور والفيديو).

ـ ينظم مجلس سوريا الديمقراطية ندوة حوارية في صالة زانا في مدينة قامشلو، تحت شعار "نحو مؤتمر وطني لأبناء الجزيرة والفرات"، الساعة الـ 09.30. (مرفق بالصور والفيديو).

ـ ينظم مجلسي ناحية تل حميس وتل براك مراسم استذكار شهداء سري كانيه وكري سبي، الساعة الـ 10.00. (مرفق بالصور والفيديو).

-عامٌ مضى، على رحيل الشهيد الصحفي سعد الهادئ المخلص لعمله ولرفاقه، عام على استشهاد أيقونة الحقيقة والباحث عنها في خفايا جرائم الاحتلال التركي من إبادة بحق شعبه وأبناء وطنه، ليصبح شهيد الوفاءِ والحقيقةِ. مرفق (بالصور والفيديو).

-أكد فنانو مركز الشهيد خابور في ناحية صرين جنوبي مقاطعة كوباني أن "العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان هدفها القضاء على إرادة الشعوب الساعية إلى التحرر من الاستبداد"، وطالبوا المجتمع الدولي بالخروج عن دور المتفرج حيال ما يجري من عزلة بحق القائد. مرفق (بالصور والفيديو).

-إننا نعيش ونواصل حياتنا تحت تأثير كل حدث شهدناه خلال حياتنا. في بعض الأحيان يبدو حتى أن الأشياء والأغراض التي كانت معنا لا تريد لتلك الذكريات أن تمحى من ذاكرة الناس. فعلى سبيل المثال لا يمكن للمرء أن يمحو مشهد الثياب الممزقة، ولا أشلاء الأجساد التي مزقتها القذائف. ومهما فعلت لن تنسى بقايا آثار الدماء التي التصقت بآلة التصوير، وحتى إذا نظفتها فإنك لن تستطيع محوها. (بالصور).

ملف

-يعيش في مخيم الهول حالياً ٦٤٣٧٣شخصاً، موزعين على 6706 أسرة سورية، و٨٢٠٩ أسرة عراقية، و2778 أسرة أجنبية. مرفق (بالصور).

سياسة

-حمّل الحقوقي محمد حسين، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية مسؤولية ما ترتكبه تركيا من انتهاكات في المناق المحتلة، وقال " المنظمات الدولية مسؤولة عن الانتهاكات التركية في المنطقة، وصمتها يشجع تركيا على الاستمرار". مرفق (بالصور والفيديو).

-رأت الرئيسة المشتركة لمؤسسة المجتمع المدني في حلب أن الشعب الكردي بوحدة صفوفه سيتمكن من الوقوف في وجه حملات الإبادة التركية التي تستهدف الكرد. مرفق (بالصور والفيديو).

المرأة

ـ يفتتح مجلس العدالة المرأة مكتباً باسم الشهيدة الأم عقيدة، في بلدة رميلان، الساعة الـ 18.00. (مرفق بالصور وفيديو).

-ينظم مكتب المرأة في مجلس سوريا الديمقراطية ندوة حوارية بعنوان "دور المرأة في عملية الحل السياسي في الأزمة السورية و ذلك في مركز الثقافة والفن بناحية فافين الساعة 11:00. مرفق (بالصور والفيديو).

-ناضلت كناشطة وطنية ونسائية منذ أعوام الثمانينات، وكانت طليعة في نشر الفكر الحر بين النساء، على خط المقاومة في وجه الاحتلال التركي، نالت مرتبة الشهادة وأصبحت رمزًا لمقاومة الكرامة، إنها.. الأم عقيدة. مرفق (بالصور والفيديو).

الشبيبة

-بات حلمُ تحويل فرق الأحياء الشعبية إلى أنديةٍ رسمية في مقاطعة كوباني المهمشة رياضياً على مدى عقودٍ مضت، واقعاً في ظل تحديات المرحلة الحالية. مرفق (بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

-سوق بُني على أرض كانت مخصّصة لأن تكون حديقة عامة، والبلدية تقول إنّها تعمل على تأمين أرض بديلة لنقل السوق إليها بمساهمة من أصحاب البسطات ليعود لسابق عهده. مرفق (بالصور والفيديو).

ANHA