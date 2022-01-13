مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 13-1-2022

ـ لليوم الـ101 على التوالي تستمر فعالية الاعتصام بجانب معبر سيمالكا لمطالبة الحزب الديمقراطي الكردستاني بالكف عن سياساته التي تخدم العدو وتسليم جثامين الشهداء إلى ذويهم. (مرفق بالصور والفيديو).

يشيع أهالي مدينة الحسكة، جثمان المسعف في الهلال الأحمر الكردي باسم محمد محمد إلى مثواه الأخير، الذي استشهد خلال استهدافه من خلية لمرتزقة ضمن مخيم الهول، في مقبرة قرية الشرشي، شرق المدينة، الساعة 10:00. (مرفق بالفيديو والصور).

يعقد مجلس مقاطعة الحسكة في إقليم الجزيرة شمال وشرق سوريا، اجتماعا جماهيريا لأهالي مدينة الحسكة وضواحيها، لحضور قراءة تقرير عمل المجلس التنفيذي وهيئاتها، ومناقشته، وذلك في صالة سردم الثقافية في مركز الساعة 09:00 (مرفق بالصور والفيديو).

أوضح الشيخ عدنان عليوي أنه، ووفق الشريعة الإسلامية، أن من يهدم المساجد ليس مؤمناً، ووجه رسالة إلى "أهل العمائم والمنابر والعلم في تركيا"، وقال: "ألا ترون بيوت الله تهدم، أنتم أفتيتم بأنه يجوز قصف هذه البيوت".(مرفق بالصور والفيديو).

حذر إداري في أكاديمية الشهيدة روكن بمقاطعة الحسكة، من عواقب "التسويات" التي تسعى إليها حكومة دمشق، معتبراً إياها استكمالاً لسياسة فرق تسد، وأكد أن الحوار والاعتراف بالإدارة الذاتية مكمن حل الأزمة السورية. (مرفق بالصور والفيديو).

حوار

قال كريم هاس إنه بعد التدخل الروسي في كازاخستان، ستزداد تبعية البلاد لروسيا، وسيواصل توكاييف نظامه الأحادي بدعم من روسيا. (مرفق بالصور).

كردستان

قال عدد من النشطاء والشخصيات الوطنية إن حزب العمال الكردستاني حزب إنساني يمثل الشعب الكردي والشعوب المضطهدة، وأكدوا دعمهم للحملات لإزالة اسم حزب العمال الكردستاني من "قائمة الإرهاب".(مرفق بالصور والفيديو).

عبر فنانو مركز جميل هورو للثقافة والفن في حلب عن دعمهم لقوات الكريلا من خلال الفن، وأكدوا أن الدولة التركية ستُهزم أمام مقاومة الكريلا لأن الكريلا تتخذ من نهج المقاومة والتضحية أساساً لها ولأنها تستمد قوتها من إرادة وثقة الشعب بها. (مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

ينظم مؤتمر ستار في مدينة قامشلو احتفالية بمناسبة حلول الذكرى السنوية الـ 17 لتأٍسيس مؤتمر ستار، وذلك في الملعب المغلق بقامشلو، وينظم مؤتمر ستار في مدينة كوباني احتفالية بنفس المناسبة في صالة الفرات، الساعة 10:00 (مرفق بالصور والفيديو).

ينظم مؤتمر ستار في مقاطعة الحسكة فعاليات ونشاطات احتفالية متنوعة ومتفرقة في نواحي وبلدات المقاطعة "الحسكة، ، الدرباسيه ، الشدادي، الهول، تل تمر "، وذلك احتفاء بذكرى تأسيسه الـ 17، الساعة 12:00. (مرفق بالصور والفيديو).

-تنظم جمعية شاويشكا، شبكة قائدات السلام، منظمة سارة، منظمة آستي ومنظمة reng وقفة احتجاجية أمام مقر الامم المتحدة في قامشلو، استنكارا بالانتهاكات والجرائم التي يرتكبها الاحتلال التركي في المنطقة، الساعة 12:00 صباحاً.(مرفق بالصور والفيديو).

العالم

يعوّل رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي على "الحسّ الوطني" لتتجاوب الأحزاب مع عقد جلسة لمجلس الوزراء. في وقت لا يزال موقف كثير منها هو نفسه، تعطيل مجلس الوزراء. لكن ما الأسباب ومن المستفيد؟(مرفق بالصور).

ANHA