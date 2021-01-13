مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 13-1-2021

- متابعة مجريات الأحداث الّتي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريّا.

- متابعة الفعاليّات والنّشاطات في شمال وشرق سوريّا.

- استنكر شيوخ دين في الرقة استغلال العاطفة الدينية للشباب، من قبل الدولة التركية لصالح أطماعها الاحتلالية، والممارسات الهمجية والتي يقوم بها جنود ومرتزقة تركيا، من اغتصاب وخطف نساء وقتل الأطفال في الشمال السوري. (مرفق بالصور والفيديو).

- تدأب هيئة التربية والتعليم في الإدارة الذاتية على تطوير الجانب التربوي والتعليمي في مدارسها، عبر اتباع التقييم السلوكي والاجتماعي لبناء طالب سويّ وسليم بالتعاون مع أسرته. (مرفق بالصور والفيديو).

- يقول القائمون على مخيم الهول الذي شهد 8 حالات قتل في غضون 3 أيام، إن قاطني المخيم من العراقيين والسوريين الذين قدموا من بلدة الباغوز، شكلوا ما يسمى بـ "الولاية" ضمن المخيم، ولفتوا إلى أن لديهم ارتباطات مع الخارج. (مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

- ينظّم مؤتمر ستار في ناحية الشّدادي، اجتماعاً بذكرى تأسيسه، في مركز مؤتمر ستار بالناحية، الساعة 11:00، (مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

- أكّد عضو الهيئة الرئاسية لمجلس سوريا الديمقراطية خليل عبدو، أن ممارسات حكومة دمشق واتفاقاتها مع الأتراك لضرب الإدارة الذاتية لن تنجح، وأوضح أن وعي مكونات شمال وشرق سوريا سيفشل كل المؤامرات. (مرفق بالصور والفيديو).

العالم

- قال الباحث المصري، جمال رائف إنّ نجاح مصالحة "العلا" مرهون بمدى جدية قطر في عدم تدخلها بشؤون الدول العربية وعدم تمويل الإرهاب والابتعاد عن التبعية لتركيا وإيران. (مرفق بالصور).

الشبيبة

- تستمرّ حركة الشبيبة الثورية في الحسكة وقامشلو، لليوم الثاني، باعتصامها تضامناً مع حملة الإضراب عن الطعام في السّجون التركية، واستنكاراً لهجمات الاحتلال التركي على مناطق شمال وشرق سوريا. (مرفق بالصور والفيديو).

- تعقد شبيبة حزب الاتّحاد الدّيمقراطيّ، اجتماعها السّنويّ، في نقابة العمّال ببلدة رميلان، الساعة 9:00، (مرفق بالصور والفيديو).

الثقافة والفن

- قال المحامي عصمت إبراهيم إن الانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال التركي ومرتزقته في المناطق المحتلة بحق الآثار، تعتبر جرائم حرب وفق القوانين الدولية الخاصة بحماية الآثار، مشددًا على ضرورة محاسبة مرتكبيها. (مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

- وعد المجلس ناحية الدشيشة بحل كافة النواقص التي تعاني منها الناحية وخاصة الخبز والماء, بعد شكاوى عدة وردت للمجلس. (مرفق بالصور والفيديو).

- مع تأخّر هطول الأمطار هذا العام، لجأ أهالي عدد من قرى آليا التابعة لناحية كركي لكي، إلى إحياء طقوس اجتماعية قديمة، طلبًا للمطر والخير. (مرفق بالصور والفيديو).

- كثيرة هي الطقوس والأعياد التي يحتفل بها الكرد الإيزيديون، ويمارسونها في تقاليد لا يعلم عنها الكثير، ويعتبر عيد "باتزمي أو باتزميا بيري آلي"، واحداً من الأعياد التي يتميز بطقوسه المميزة، وتستمر مدة 7 أيام. (مرفق بالصور والفيديو).

- أكّد العرب والكرد والسّريان أنّ التعايش المشترك بين المكونات هو ضمانة هزيمة كل المحتلين، وأشادوا بنظام الإدارة الذاتية، وشددوا على ضرورة تعميمه في كامل سوريا. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA