مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 12 – 8 - 2023

وصف المثقف بشير ملا نواف العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان بالعمل الهمجي، وأشار إلى أنّ المواقف المتّخذة حيال العزلة غير كافية ودعا الشعوب والحركات الديمقراطيّة إلى النضال في سبيل إنهائها. (مرفق بالفيديو والصور).

أشار الرئيس المشترك لحزب الاتحاد الديمقراطي (PYD)، صالح مسلم، إلى أنّ تصريحات بشار الأسد غير كافية لطرد تركيا من الأراضي السوريّة وقال: "لا يمكن طرد تركيا إلّا بالوحدة والنضال".(مرفق بالفيديو والصور).

جدد قياديو ومقاتلو مجلس منبج العسكري العهد بالدفاع عن منبج وأهلها في وجه أي اعتداء خارجي. (مرفق بالفيديو والصور).

شهدت المناطق المحتلة من مقاطعة كري سبي، توطين ما يقارب 24 ألف شخص، منذ إعلان المسؤولين الأتراك عن مشروع استيطاني في المناطق المحتلة من سوريا مطلع نيسان 2022، وشهدت تسارع مؤخراً عبر ترحيل اللاجئين السوريين قسراً إليها. (مرفق بالفيديو والصور).

بلغت درجات الحرارة في شمال وشرق سوريا 47 درجة مئويّة، غير أنّها ارتفعت في بعض المناطق لتصل إلى 50 درجة مئويّة، وحذّر الأطباء من التعرّض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة (الأشدّ حرارة) وخاصةً المرضى والأطفال وكبار السن. (مرفق بالفيديو والصور).

هددت الخصومة بين السعودية وإيران الاستقرار الأمني الهش في منطقة الخليج، وأظهرت محدودية فاعلية الضمانات الأمنية التي توفّرها الولايات المتحدة لحلفائها العرب، فكانت المصالحة بين الرياض وطهران بوساطة صينية، فما موقف واشنطن من تلك المصالحة وهل برضى منها أم لا؟ وأين أصبحت السعودية من اتفاقيات إبراهام التي تسعى أميركا للتطبيع بين تل أبيب والرياض؟

يشيع مجلس عوائل الشهداء وأهالي ناحية ديرك جثمان المقاتلة في صوف قوات حماية المرأة جيان فجين، إلى مزار الشهيد خبات في ديرك، الساعة 18.00 (مرفق بالفيديو والصور).

تنظم حركة الشبيبة الثورية في ناحية تل تمر تظاهرة تنديدا بالعزلة المفروضة على القائد عبدالله أوجلان، الساعة 20.00 (مرفق بالفيديو والصور).