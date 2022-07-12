مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 12 – 7 - 2022

طالب أهالي مقاطعة كوباني بفرض حظر جوي على المنطقة ووضع حد لجرائم أردوغان، مؤكدين استعدادهم للدفاع عن المنطقة ورفض احتلال أي شبر من هذه الأرض. (مرفق بالصور والفيديو)

أشار الرئيس المشترك لمديرية المياه في مدينة الحسكة، إلى أن كميات المياه الواردة من محطة علوك إلى مدينة الحسكة، انخفضت بنسبة 50% في الفترة الأخيرة، نتيجة تعديات الاحتلال التركي ومرتزقته على خطوط الكهرباء في المحطة. (مرفق بالصور والفيديو)

أوضح خورشيد عليكا الباحث الاقتصادي وأحد مؤسسي جمعية الاقتصاديين الكرد في سوريا، أن الفساد الذي خلفته حكومة أردوغان وعمليات القمع المستمرة هما السبب الرئيسيان في تدهور الاقتصاد التركي، وأكد الباحث أن عدم التدخل في السياسات النقدية وإنهاء القمع سيحلان مشاكل تركيا الاقتصادية. (مرفق بالصور والفيديو)

أوضح الكاتب الصحفي، دجوار أحمد، أن حرب الشعب الثورية أًصبحت ميراثاً للشعوب المقاومة وجزءاً من تاريخ وأسلوب النضال الشعبي في مواجهة الأنظمة والقوة المحتلة، مؤكداً أن على شعب شمال وشرق سوريا اتخاذ مبادئ هذه الحرب للدفاع عن أرضهم ضد الاحتلال التركي. (مرفق بالصور والفيديو)

قال مهجرون من عفرين المحتلة أنهم سيواصلون النضال حتى تحقيق الحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان، وأدانوا صمت المنظمات والقوى التي تدعي أنها إنسانية حيال العزلة المفروضة على القائد. (مرفق بالصور والفيديو)

تحليل

بحسب حصيلة الشهر الفائت فقد تعرضت 31 امرأةٍ في تركيا للقتل. وهذا ليس مجرد رقم. أنّه إشارةٌ إلى سوسيولوجية المجتمع. إنّه الصورة الإجرامية للسلطة، وقتلٌ لهوية المرأة وشخصيتها. إنّه مانيفستو سياسة الدولة، نظام الاحتلال، القانون وفهم العدالة. إنّ مقتل امرأةٍ على يد رجل قاتل يدلّ على إرهاب الدكتاتور الفاشي داخل المجتمع.

المرأة

توعدت نساء في قرى خطوط التماس شمالي مدينة منبج دولة الاحتلال التركي ومرتزقته بمقاومة لا مثيل لها إذا تجرأوا على شن هجوم واسع، وقلن "إذا تقدم الاحتلال شبراً واحداً سيجدها (المرأة) مع المقاتلين وتحمل السلاح في وجهه".(مرفق بالصور والفيديو)

المجتمع والحياة

نجحت تجربة بعض المزارعين في الريف الجنوبي لمقاطعة الحسكة في زراعة أشجار الفستق الحلبي، ويقول ياسر العلي وهو أحد هؤلاء المزارعين إن مناخ المنطقة وغياب الآفات ساعد في نجاح زراعتها.

ANHA