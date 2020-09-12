مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 12-9-2020

-متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا.

-متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا.

-تحت شعار "مقاومة حفتانين ستنتصر وستسقط الخيانة والفاشية التركية"، يخرج أهالي الحسكة في تظاهرة الساعة ١٧:٠٠.

-تحت شعار "مقاومة حفتانين ستنتصر وستسقط الخيانة والفاشية التركية"، يخرج أهالي الحسكة في تظاهرة جماهيرية الساعة ١٧:٠٠. (مرفق بالفيديو والصور).

-تنظم حركة الشبيبة الثورية السورية مسيرة في مدينة قامشلو دعماً لمقاومة حفتانين، وتنديداً بالهجمات التركية على مناطق كردستان، الساعة الـ 18.00. (مرفق بالصور والفيديو).

-أيام قليلة وتفقد مدينة إعزاز، كامل هويتها السورية، بعد فرض المكاتب التابعة للاحتلال التركي التداول بعملتها، وحذر خبراء من أن "هناك مؤشرات قوية عن نية فصل تركيا للمناطق المحتلة عن سوريا وربطها بتركيا تدريجيًّا"، كما وصفوا أعضاء ما يسمى الائتلاف بـ "أبواق تتستر وتشرعن هذه الأفعال".

-استنكر عدد من أسر الشهداء في مدينة حلب العزلة المشددة على القائد عبد الله أوجلان، وأكدوا أن تركيا خرقت القوانين من خلال فرض العزلة، في حين تلتزم المنظمات المعنية بحقوق الإنسان الصمت. (مرفق بالفيديو والصور)

ملف

-في ظل تمدده في سوريا والعراق واجه داعش المدعوم تركياً مقاومة شرسة ضمن أحياء كوباني، التي تحولت إلى رمز للمقاومة العالمية، وبداية انهيار المنظومة الإسلامية الزائفة التي روج لها داعش وحلفاؤه . (مرفق بالفيديو والصور)

تحليل

-قبل 40 عاماً من الآن، شهدت تركيا انقلاباً عسكرياً فاشياً، الانقلاب في جوهره ظهر بالأساس ضد حركة حرية الشعب الكردي. مع الانقلاب الفاشي، تم ترسيخ عقلية الدولة التركية الفاشية من جديد بناء على العقلية والذهنية التركية الإسلامية، وتم إعادة ترتيب السياسات الداخلية والخارجية للدولة التركية على هذه التوجهات.

السياسة

-برهنت مسد من خلال اولى ندواتها الجماهيرية للسوريين والجماهير ان ابناء المنطقة قادرين على تحديد مستقبلها تنظيما سياسيا وعسكريا, وهم من يقودون المنطقة, بعيدا عن اي تهميش وطمس للحريات, بعد ان عقدت اولى الندوات يوم امس في مدينة الحسكة.

المجتمع والحياة

-يُقدم الهلال الأحمر الكردي في كركي لكي خدمات طبية لأكثر من 70 مريضًا بشكل يومي، بالإضافة إلى القيام بالحملات التثقيفية والتوعوية ضمن مؤسسات ومدارس المنطقة. (مرفق بالفيديو والصور)

المرأة

-أدانت نساء الدرباسية الهجمات التركية على حفتانين، وصمت حكومة باشور كردستان وتواطئها مع تركيا، وأشرن إلى أنه يجب لمّ شمل البيت الكردي للوقوف في وجه العدوان التركي ضد الكرد. (مرفق بالفيديو والصور)

-أوضحت المشاركات في الكونفرانس الأول للصحة الخاص بالمرأة "إن الأنظمة الرأسمالية سعت إلى تقليص دور المرأة في المجتمعات، وإبعادها عن القطاع الصحي، ووضعها في خدمة أنظمتهم، فيما عملت ثورة شمال وشرق سوريا على النهوض بالقطاع الصحي وتفعيل دور المرأة كون الصحة مرتبطة بطبيعة المرأة منذ القدم".(مرفق بالفيديو والصور)

ANHA