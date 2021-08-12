مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 12 -8-2021

-يجتمع وجهاء العشائر مع الإدارة الذاتية لمناقشة الوضع الخدمي في المنطقة، وذلك في صالة زانا بمدينة قامشلو، في تمام الساعة الـ09:00 (مرفق بالصور والفيديو).

-يستذكر أهالي مدينة قامشلو شهداء شهر آب/اغسطس الذي استشهدوا في أماكن واعوام مختلفة، وذلك في مزار الشهيد دليل ساروخان، الساعة الـ18:30.(مرفق بالصور والفيديو)

-يخرج اتحاد الشبيبة السريانية التقدمية في مسيرة بمناسبة الذكرى السنوية الثامنة على اعتقال القيادي السرياني، سعيد ملكي، من قبل قوات حكومة دمشق، وذلك من أمام مركز الجمعية الثقافية في مدينة قامشلو، في تمام الساعة الـ09:30 صباحًا.(مرفق بالصور والفيديو).

اعتقلت قوات مجلس تل تمر العسكري مرتزقين من عناصر فرقة سلطان مراد التابعة لدولة الاحتلال التركي، أحدهم قاصر، أثناء فرارهم من خط الجبهة بعد إحباط الهجوم الذي شنه المرتزقة على محيط ناحية رزكان في 1 آب. (مرفق بالصور والفيديو).

اعتبر عضو الهيئة الرئاسية لمجلس الرقة المدني حسن مصطفى استخدام تركيا لسلاح المياه بالحرب على مناطق الشمال أمر لا أخلاقي، وأشار إلى أنهم يعملون على فضح هذه الأعمال الإجرامية كونها مخالفة للأعراف والقوانين الدولية. (مرفق بالصور والفيديو).

حذر الناطق باسم منظمة حقوق الإنسان عفرين - سوريا والرئيس المشترك للمجلس التشريعي في إقليم عفرين سليمان جعفر، المهجرين في مقاطعة عفرين من العودة إلى عفرين المحتلة والانجرار إلى حملات التضليل التي تطلقها شخصيات في المجلس الوطني الكردي وعناصر تابعون للمخابرات التركية. (مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

على الرغم من إنهاء الأزمة السورية عقدها الأول إلا أنه لا آمال بإنهاء هذه الحرب التي قسمت السوريين وأثارت أحقاداً وضغائن. وفي ظل حالة اليأس وما خلفته سنوات الحرب من انقسام وانعدام للثقة فهل بات من الضروري صياغة عقد اجتماعي جديد يكون فيه نموذج الإدارة الذاتية خياراً وحيداً لعموم سوريا؟(مرفق بالصور والفيديو).

طالب الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي في منبج وريفها محمد خير شيخو المجتمع الولي بالكف عن صمته حيال المجازر التي تركبها دولة الاحتلال التركي بحق المدنيين في شمال وشرق سوريا. (مرفق بالصور والفيديو).

تحليل

إننا نمر بعملية صعبة ومهمة للغاية. بالطبع لا تختلف التطورات التي حدثت في هذه المرحلة عن تلك التي حدثت في الماضي. بمعنى أنها استمرار للمراحل السابقة وتحمل معها أحداثًا جديدة.

كردستان

شجب أهالي ناحية تربه سبيه هجمات الإبادة التي تقودها دولة الاحتلال التركي ضد الكرد، مؤكدين أن استهداف أسرة كردية في مدينة قونيا في تركيا مؤشراً خطيراً يستدعي توحيد الصف الكردي لسد الطريق أمام محاولات الإبادة. (مرفق بالصور والفيديو).

طالب سكرتير البارتي الديمقراطي الكردستاني – سوريا، عبدالكريم سكو، الحزب الديمقراطي الكردستاني بالكف عن التلاعب بمصير الكرد وعقد صفقات مع دولة الاحتلال التركي على حساب القضية الكردية. (مرفق بالصور والفيديو).

استنكرت أمهات الكريلا الهجوم الذي يتعرض له مقاتلو الكريلا في خليفان منذ 26 تموز المنصرم، مطالبات بالكشف عن مصير الكريلا المختطفين. (مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

أوضحت المستشارة القانونية لمنظمة سارا لمناهضة العنف ضد المرأة، أن اغتصاب الجندرمة التركية لطفلة وامرأة على الحدود السورية- التركية، جريمة يحاسب عليها ميثاق الأمم المتحدة وفق البند الـ (13)، مؤكدة أنهن سيرفعن دعوى ضد الجندرمة ومن ثم رفع الادعاء إلى الأمم المتحدة. (مرفق بالصور والفيديو).

الثقافة والفن

-تقيم حركة الثقافة والفن في بلدة رميلان معرض رسم خاص للأطفال، وذلك في مركز آرام تيكران للثقافة والفن، في تمام الساعة الـ07:00 (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA