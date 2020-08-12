مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 12-8-2020

-متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا.

- متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا.

-دعا شيوخ ووجهاء عشائر من منبج جميع العشائر إلى الوقوف في وجه ما يحدث في مدينة دير الزور من فتن هدفها زعزعة الأمن والأمان في المنطقة. (مرفق بالصور والفيديو).

دعت الرئيسة المشتركة لهيئة الصحة لإقليم عفرين، الأهالي، إلى الالتزام بقرارات هيئة الصحة وخلية الأزمة، والتي تنص على تحمل المسؤولية والتعاون مع الكومينات والمجالس لمواجهة وباء كورونا وتجاوزه بأقل الإصابات. (مرفق بالصور والفيديو).

-كشف أحد قادة خلايا الأجهزة الأمنية السورية، تورط المخابرات السورية في عمليات الاغتيال التي تطال وجهاء العشائر، واستهداف المؤسسات في شمال وشرق سوريا، بهدف إشعال الفتنة ونشر الفوضى في المنطقة واستغلالها لإعادة بسط سيطرتها. (مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

-طالب سياسيون في مقاطعة الشهباء، الأحزاب السياسية الكردية إلى التكاتف والعمل من أجل تحقيق الوحدة الوطنية، مؤكدين أن المرحلة التي يمر بها الشعب الكردي حساسة، وتتطلب وحدة جميع الأطراف لسد الطريق أمام الأطماع الخارجية. (مرفق بالصور والفيديو).

-طالب المسؤول السابق في البنتاغون مايكل روبن، الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، بمعاقبة تركيا على دعمها للجماعات الإرهابية في سوريا، كما عبّر عن خيبة أمله من التساهل من قبل أوروبا والرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومسؤول الملف السوري جيمس جيفري تجاه ممارسات تركيا. (مرفق بالصور والفيديو).

العالم

-أكد الكاتب الصحفي والمحلل السياسي اللبناني فادي عاكوم، أن لبنان بات على مفترق طرق وذلك على خلفية تداعيات انفجار مرفأ بيروت، وأشار إلى أن المرحلة المقبلة قد تشهد صراعًا سياسيًّا كبيرًا، وحذر من استغلال تركيا وقطر للأوضاع الإنسانية والسياسية والاجتماعية. (مرفق بالصور).

كردستان

-تعدّ تركيا وحزب العدالة والتنمية الشعب الكردي مصدر خطر على مشاريعها التوسعية في المنطقة، ويرى مراقبون أن التصعيد المستمر في منطقة "حفته نين" الهدف منه ضرب مشروع الأمة الديمقراطية والسيطرة على الموارد البيئية في كردستان عامةً. (مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

-بيّنت المُهجّرة من مقاطعة كري سبي أن الحياة في المناطق المحتلة أشبه بالجحيم في ظل انعدام الأمان والاستقرار. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA