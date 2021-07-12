مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 12-7-2021

-يخرج أهالي مدينة قامشلو وناحية تل كوجر في مسيرة، تخليدا واستذكارا لمقاومة 14 تموز وشهدائها (مرفق بالصور والفيديو).

-تدلي منظمات المجتمع المدني في الرقة ببيان تدين فيه قرار الامم المتحدة باستمرار إغلاق المعابر في شمال شرق سوريا في وقت تفتح معبر باب الهوى في إدلب، سيقرأ البيان أمام مبنى منظمات المجتمع المدني في الرقة الساعة 12:00(مرفق بالصور والفيديو).

-تدلي الحركة الشيوعية الثورية ببيان في ساحة المرأة الحرة بمدينة كوباني لاستنكار تعاون الحزب الديمقراطي الكردستاني مع الاحتلال التركي في هجماته على مناطق الدفاع المشروع، الساعة 18:00(مرفق بالصور والفيديو).

ألحق قصف الاحتلال التركي على القرى المأهولة بالمدنيين في ريف ناحية زركان أضراراً كبيرة في ممتلكاتهم، في حين يؤكد الأهالي على بقائهم في قراهم والمقاومة ضد الاحتلال. (مرفق بالصور والفيديو).

-رجح الكاتب والباحث السياسي سركيس قرار إبقاء معبرة تل كوجر/اليعربية مغلقاً لعدة أسباب، أبرزها عدم وجود تسوية فعلية بين القوى المتصارعة في سوريا، ولم يستبعد تعرض المنطقة إلى لنكسة جديدة. (مرفق بالصور والفيديو).

-أكد حمدان العبد أن تمديد فتح معبر باب الهوى واستمرار إغلاق معبر تل كوجر دليل الازدواجية الدولية والتفاهمات بين تركيا وروسيا وأميركا، وأضاف "السوريين لم ولن يستفيدوا من معبر باب الهوى لأنه يقبع تحت سيطرة المجموعات المرتزقة المدعومة من تركيا". (مرفق بالصور والفيديو).

-قال أهالي مدينة كوباني بأن "الدول التي اجتمعت في مجلس الأمن تريد لشعب المنطقة أن يبقى جائعاً ليتحكموا بمصيره كما يحلو لهم، وأوضحوا بأن "هدف روسيا أيضاً أن نقدم التنازلات لحكومة دمشق لتتمكن من السيطرة على مناطق جديدة"، ودعوا روسيا للنظر بعين عادلة لشعب المنطقة الذي يحتاج لفتح معبر تل كوجر/اليعربية. (مرفق بالصور والفيديو).

تمتد الطوابير وتطول أمام محطات الوقود للحصول على 20 لتراً فقط من المازوت بعد شهرين من الانقطاع، وسط مواصلة حكومة دمشق سياسة التجويع بحق أهالي مقاطعة الشهباء بفرض حصار خانق يمنع وصول المواد الأساسية التي تفتقدها المقاطعة من محروقات والأدوية والمواد الغذائية. (مرفق بالصور والفيديو).

كردستان

-تسعى تركيا إلى إغلاق وحظر حزب الشعوب الديمقراطي HDP، في محاولة يراها كثيرون بأنها تتسق مع مساعي "الإبادة السياسية" التي تمارسها تركيا بحق الكرد، لكن الموقف الشعبي إزاء هذه السياسة في باكور كردستان وتركيا قد يكون عاملاً هاماً في نجاح، وإفشال المحاولات التركية. (مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

-سعياً لزيادة التثقيف والوقوف أمام هجمات حرب الخاصة، وضع مؤتمر ستار في حي الشيخ مقصود بمدينة حلب في برامجه التنظيمية تكثيف دورات تدريبية مكثفة لعموم نساء الحي. (مرفق بالصور والفيديو).

-رفضت الإداريات في مؤتمر ستار ومكاتب المرأة بحلب والطبقة كافة الجرائم التي تُرتكب بحق المرأة، ولفتن "جريمة القتل آية وعيدة ماهي إلا سياسات حرب الخاصة"، ودعوا العمل للوقوف أمام هذه الجرائم. (مرفق بالصور والفيديو).

الشبيبة

-ينظم اليوم اتحاد المرأة الشابة في مدينة منبج مسيرة ضمن فعاليات "مكافحة المخدرات" وتأثيرها على الفئة الشابة، الساعة 10:00(مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

-يعتبر الاهتمام بالنظافة من أهم العوامل التي تحدُّ من انتشار الأمراض خلال فصل الصيف وبتعاون البلدية ومجلس الصحة والشعب تُخلق بيئة نظيفة. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA