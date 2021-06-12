مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 12-6-2021

-أكد الرئيس المشترك لمكتب الدفاع في مدينة منبج وريفها حسين العوني أن "الدفاع الذاتي واجب إنساني وأخلاقي يقع على عاتق كل فرد، والحماية الذاتية هي حق مشروع في المجتمع". (مرفق بالصور والفيديو).

-ينطلق اليوم أعمال المعرض الصناعي الثاني للمنتجات المحلية في مدينة قامشلو، الساعة 10:00(مرفق بالصور والفيديو).

-على الرغم من أن الإدارة الذاتية وفرت فرص التعلم للمجتمع بكافة أشكالها ولكافة المكونات، إلا أن مستوى التعليم لازال دون المأمول. فيما دعا بعض الطلبة إلى الاهتمام أكثر بالقراءة والتعليم وقالوا "القراءة تبني شخصية وعقلية الإنسان".(مرفق بالصور والفيديو).

كردستان

-أكد نائب الرئاسة المجلس التنفيذي للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا حسن كوجر أن مسيرة الكرامة ضد الخيانة والاحتلال هي تعبير واضح عن رفض الكرد لسياسات الإبادة التي تقودها تركيا ضد الكرد وبصمت من المجتمع الدولي ومشاركة من الحزب الديمقراطي الكردستاني. (مرفق بالصور والفيديو).

ما ولّدته سجن آمد في باكور كردستان من مقاومة بطولية انطلقت شراراتها من مقولة "المقاومة حياة" في مواجهة معركة الأمعاء الخاوية تستمر، وردود أفعال تتصاعد في روج آفا وتتعهد بدعم مقاومة السجون والسير على خطاهم. (مرفق بالصور والفيديو).

ملف

ارتكب داعش جرائم تقشعر لها الأبدان ومجازر تحبس الأنفاس، وُثِّق بعضها، فيما لا يزال البعض الآخر قيد التوثيق، إذ تأسس منبر ضحايا داعش لجعلهم جزءًا من أي عملية قضائية ضد أعضاء داعش حتى تحقيق العدالة. (مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

أكد سياسيون وأعيان من ناحية الدرباسية أن الدفاع الذاتي حق وواجب على كل إنسان يعيش على أرضه، وتساءلوا عما إذا كانت تهديدات الدول الإقليمية قد انتهت حتى يحل واجب الدفاع الذاتي. (مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

-(أينما كان جيشي حاضرًا، فهناك لي)، اختصرت سوزدار كوردمان بهذه العبارة التي تطلقها تركيا دائماً سياسات الدولة التركية الهادفة لاحتلال كافة دول الجوار، داعيةً كافة الشعوب للانضمام إلى التظاهرات المندّدة بالاحتلال التركي ودعم مقاومة الكريلا. (مرفق بالصور والفيديو).

الثقافة والفن

-لنشر ثقافة وحضارة عفرين الضائعة بين مخالب الاحتلال التركي، يبني مصمم عفريني وهو نازح في مدينة قامشلو مجسماً مشابهاً لقلعة نبي هوري التي قضت تركيا على حضارتها وحولتها إلى مسجد لنشر الفكر المتطرف. (مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

-يشتكي أهالي مدينة الشّدادي وريفها من عدّة مشاكل صحّية وأهمها الإسهال وآلام البطن التي سببتها المياه غير الصّالحة للشّرب، والتي تنقل إليهم عبر صهاريج من آبار شموكة وتل براك في ريف الحسكة. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA